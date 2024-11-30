В Москве мужчина похитил двух подростков и вымогал деньги
На западе Москвы мужчина похитил двух несовершеннолетних и вымогал деньги
Полицейский автомобиль . Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мужчина на западе Москвы похитил двух несовершеннолетних и вымогал деньги, угрожая оружием и применением насилия, возбуждено уголовное дело, сообщил столичный СК.
"По версии следствия, не позднее 25 ноября 2024 года фигурант, находясь на территории торгового центра, расположенного на улице Ярцевской в городе Москве, угрожая применением насилия и демонстрируя пистолет, потребовал от двух ранее знакомых несовершеннолетних под надуманным предлогом передать ему денежные средства в размере 20 и 100 тысяч рублей. В продолжение преступного умысла обвиняемый потребовал от подростков сесть в его автомобиль, что они и сделали, опасаясь за свою жизнь. После чего обвиняемый, ограничивая свободу передвижения потерпевших, отвез их на участок местности вблизи спортивного стадиона, где произвел не менее одного выстрела в воздух и потребовал передать ему до 5 декабря 2024 года указанные денежные средства", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Столичный СК уточняет, что Кунцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении молодого человека. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "в", "г", "д","ж", "з" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека), части 1 статьи 163 УК РФ (вымогательство).
Как добавляет СК, фигурант задержан, с ним проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. Помимо этого, по месту проживания мужчины был проведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято множество ножей и пистолет.
"В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Кунцевским районным судом города Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в ведомстве.
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