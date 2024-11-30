https://ria.ru/20241130/moldavija-1986638549.html

Таубер обвинила Санду и Речана в росте тарифов на газ

Таубер обвинила Санду и Речана в росте тарифов на газ - РИА Новости, 30.11.2024

Таубер обвинила Санду и Речана в росте тарифов на газ

Депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер винит власть страны в лице президента Майи Санду и премьера Дорина Речана в росте тарифа на... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T16:45

2024-11-30T16:45

2024-11-30T16:54

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молдавия

румыния

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дорин речан

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 30 ноя - РИА Новости. Депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер винит власть страны в лице президента Майи Санду и премьера Дорина Речана в росте тарифа на газ и последующем подорожании других коммунальных услуг. В пятницу Национальное агентство по регулированию энергетики приняло решение о повышении тарифа на газ в Молдавии с 1 декабря почти на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию. "С 1 декабря дорожает природный газ, официальная версия — подскочили цены на международных рынках. В эту же копилку падает и дорогая транспортировка внутри страны — переплачиваем приближенным к Санду посредникам из Румынии. Стоимость газа скажется на платежках за тепло. Некомпетентность и антинародная политика налицо", - пишет Таубер в своем Telegram-канале. По ее словам, люди вынуждены экономить, поскольку не в силах справиться с ростом тарифов. "За месяц до инаугурации Санду вряд ли кто-то подаст горсть дешевого газа. Все уже зарезервировано и продано. Перед выборами правящая партия "Действие и солидарность" это прекрасно знала, но промолчала. Летом сани тоже не готовили — коррупция и предательство граждан чистой воды. Во время присяги на новой Конституции (президент в ноябре была переизбрана на второй срок - ред.) Санду сыграет на пустой газовой трубе. С такими "друзьями" и врагов не надо", - отметила депутат. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.

https://ria.ru/20241124/moldaviya-1985450789.html

https://ria.ru/20241129/moldaviya-1986402740.html

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румыния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, молдавия, румыния, кишинев, майя санду, марина таубер, дорин речан, молдовагаз, газпром