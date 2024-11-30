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Таубер обвинила Санду и Речана в росте тарифов на газ - РИА Новости, 30.11.2024
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16:45 30.11.2024 (обновлено: 16:54 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/moldavija-1986638549.html
Таубер обвинила Санду и Речана в росте тарифов на газ
Таубер обвинила Санду и Речана в росте тарифов на газ - РИА Новости, 30.11.2024
Таубер обвинила Санду и Речана в росте тарифов на газ
Депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер винит власть страны в лице президента Майи Санду и премьера Дорина Речана в росте тарифа на... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T16:45
2024-11-30T16:54
жкх
молдавия
румыния
кишинев
майя санду
марина таубер
дорин речан
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КИШИНЕВ, 30 ноя - РИА Новости. Депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер винит власть страны в лице президента Майи Санду и премьера Дорина Речана в росте тарифа на газ и последующем подорожании других коммунальных услуг. В пятницу Национальное агентство по регулированию энергетики приняло решение о повышении тарифа на газ в Молдавии с 1 декабря почти на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию. "С 1 декабря дорожает природный газ, официальная версия — подскочили цены на международных рынках. В эту же копилку падает и дорогая транспортировка внутри страны — переплачиваем приближенным к Санду посредникам из Румынии. Стоимость газа скажется на платежках за тепло. Некомпетентность и антинародная политика налицо", - пишет Таубер в своем Telegram-канале. По ее словам, люди вынуждены экономить, поскольку не в силах справиться с ростом тарифов. "За месяц до инаугурации Санду вряд ли кто-то подаст горсть дешевого газа. Все уже зарезервировано и продано. Перед выборами правящая партия "Действие и солидарность" это прекрасно знала, но промолчала. Летом сани тоже не готовили — коррупция и предательство граждан чистой воды. Во время присяги на новой Конституции (президент в ноябре была переизбрана на второй срок - ред.) Санду сыграет на пустой газовой трубе. С такими "друзьями" и врагов не надо", - отметила депутат. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
https://ria.ru/20241124/moldaviya-1985450789.html
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жкх, молдавия, румыния, кишинев, майя санду, марина таубер, дорин речан, молдовагаз, газпром
ЖКХ, Молдавия, Румыния, Кишинев, Майя Санду, Марина Таубер, Дорин Речан, Молдовагаз, Газпром
Таубер обвинила Санду и Речана в росте тарифов на газ

Депутат Таубер: некомпетентность властей Молдавии ведет к росту стоимости ЖКУ

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 ноя - РИА Новости. Депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер винит власть страны в лице президента Майи Санду и премьера Дорина Речана в росте тарифа на газ и последующем подорожании других коммунальных услуг.
В пятницу Национальное агентство по регулированию энергетики приняло решение о повышении тарифа на газ в Молдавии с 1 декабря почти на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию.
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"С 1 декабря дорожает природный газ, официальная версия — подскочили цены на международных рынках. В эту же копилку падает и дорогая транспортировка внутри страны — переплачиваем приближенным к Санду посредникам из Румынии. Стоимость газа скажется на платежках за тепло. Некомпетентность и антинародная политика налицо", - пишет Таубер в своем Telegram-канале.
По ее словам, люди вынуждены экономить, поскольку не в силах справиться с ростом тарифов.
"За месяц до инаугурации Санду вряд ли кто-то подаст горсть дешевого газа. Все уже зарезервировано и продано. Перед выборами правящая партия "Действие и солидарность" это прекрасно знала, но промолчала. Летом сани тоже не готовили — коррупция и предательство граждан чистой воды. Во время присяги на новой Конституции (президент в ноябре была переизбрана на второй срок - ред.) Санду сыграет на пустой газовой трубе. С такими "друзьями" и врагов не надо", - отметила депутат.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
Акция протеста молдавской оппозиции проходит у здания НАРЭ в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
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29 ноября, 12:05
 
ЖКХМолдавияРумынияКишиневМайя СандуМарина ТауберДорин РечанМолдовагазГазпром
 
 
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