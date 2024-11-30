https://ria.ru/20241130/mkad-1986627152.html

На МКАД восстановили движение после массового ДТП

На МКАД восстановили движение после массового ДТП - РИА Новости, 30.11.2024

На МКАД восстановили движение после массового ДТП

Движение на внешней стороне 107 километра МКАД восстановлено после массового ДТП в столице, сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram-канале. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T14:24

2024-11-30T14:24

2024-11-30T14:24

происшествия

авто

мкад

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Движение на внешней стороне 107 километра МКАД восстановлено после массового ДТП в столице, сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что на внешней стороне 107 километра МКАД произошло массовое ДТП, движение было затруднено на 6,8 километра. В столичном главке МВД уточнили РИА Новости, что на 107 километре столкнулись три автомобиля, пострадал один человек. "Движение на внешней стороне 107 километра МКАД восстановлено", - говорится в сообщении столичного дептранса.

https://ria.ru/20241129/dtp-1986581915.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, мкад, департамент транспорта г. москвы