https://ria.ru/20241130/mkad-1986627152.html
На МКАД восстановили движение после массового ДТП
На МКАД восстановили движение после массового ДТП - РИА Новости, 30.11.2024
На МКАД восстановили движение после массового ДТП
Движение на внешней стороне 107 километра МКАД восстановлено после массового ДТП в столице, сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram-канале. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T14:24
2024-11-30T14:24
2024-11-30T14:24
происшествия
авто
мкад
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Движение на внешней стороне 107 километра МКАД восстановлено после массового ДТП в столице, сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что на внешней стороне 107 километра МКАД произошло массовое ДТП, движение было затруднено на 6,8 километра. В столичном главке МВД уточнили РИА Новости, что на 107 километре столкнулись три автомобиля, пострадал один человек. "Движение на внешней стороне 107 километра МКАД восстановлено", - говорится в сообщении столичного дептранса.
https://ria.ru/20241129/dtp-1986581915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, мкад, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Авто, МКАД, Департамент транспорта г. Москвы
На МКАД восстановили движение после массового ДТП
Движение на внешней стороне 107 километра МКАД восстановили после массового ДТП