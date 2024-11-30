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На МКАД восстановили движение после массового ДТП - РИА Новости, 30.11.2024
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14:24 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/mkad-1986627152.html
На МКАД восстановили движение после массового ДТП
На МКАД восстановили движение после массового ДТП - РИА Новости, 30.11.2024
На МКАД восстановили движение после массового ДТП
Движение на внешней стороне 107 километра МКАД восстановлено после массового ДТП в столице, сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram-канале. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T14:24
2024-11-30T14:24
происшествия
авто
мкад
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Движение на внешней стороне 107 километра МКАД восстановлено после массового ДТП в столице, сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что на внешней стороне 107 километра МКАД произошло массовое ДТП, движение было затруднено на 6,8 километра. В столичном главке МВД уточнили РИА Новости, что на 107 километре столкнулись три автомобиля, пострадал один человек. "Движение на внешней стороне 107 километра МКАД восстановлено", - говорится в сообщении столичного дептранса.
https://ria.ru/20241129/dtp-1986581915.html
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происшествия, авто, мкад, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Авто, МКАД, Департамент транспорта г. Москвы
На МКАД восстановили движение после массового ДТП

Движение на внешней стороне 107 километра МКАД восстановили после массового ДТП

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД)
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Движение на внешней стороне 107 километра МКАД восстановлено после массового ДТП в столице, сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщало, что на внешней стороне 107 километра МКАД произошло массовое ДТП, движение было затруднено на 6,8 километра. В столичном главке МВД уточнили РИА Новости, что на 107 километре столкнулись три автомобиля, пострадал один человек.
«
"Движение на внешней стороне 107 километра МКАД восстановлено", - говорится в сообщении столичного дептранса.
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ПроисшествияАвтоМКАДДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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