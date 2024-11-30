https://ria.ru/20241130/mkad-1986624071.html

На МКАД произошло массовое ДТП

На МКАД произошло массовое ДТП - РИА Новости, 30.11.2024

На МКАД произошло массовое ДТП

Массовое ДТП произошло на внешней стороне 107 километра МКАД в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщил столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T13:50

2024-11-30T13:50

2024-11-30T14:15

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Массовое ДТП произошло на внешней стороне 107 километра МКАД в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На внешней стороне 107 километра МКАД произошло массовое ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.Уточняется, что движение затруднено на 6,8 километра.Как пояснили РИА Новости в столичном главке МВД, на 107 километре столкнулись три автомобиля. В аварии пострадал один человек. ГАИ устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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