https://ria.ru/20241130/minoborony-1986626195.html
ВС России нанесли поражение ВСУ у 11 населенных пунктов в Курской области
ВС России нанесли поражение ВСУ у 11 населенных пунктов в Курской области - РИА Новости, 30.11.2024
ВС России нанесли поражение ВСУ у 11 населенных пунктов в Курской области
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 11 населённых пунктов в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T14:13
2024-11-30T14:13
2024-11-30T14:13
специальная военная операция на украине
курская область
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вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 11 населённых пунктов в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 21-й, 41-й, 44-й и 47-й механизированных, 17-й тяжелой механизированной, 5-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 116-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидовка, Мартыновка, Николаево-дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово и Свердликово", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. По данным ведомства, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Гуево, Дарьино, Казачья Локня, Кругленькое, Кубаткин, Лебедевка, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-дарьино, Новоивановка, Плёхово, Свердликово, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка и Локня в Сумской области.
https://ria.ru/20241130/minoborony-1986623659.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли поражение ВСУ у 11 населенных пунктов в Курской области
Минобороны: ВС России нанесли поражение 14 бригадам ВСУ в Курской области