https://ria.ru/20241130/minoborony-1986626195.html

ВС России нанесли поражение ВСУ у 11 населенных пунктов в Курской области

ВС России нанесли поражение ВСУ у 11 населенных пунктов в Курской области - РИА Новости, 30.11.2024

ВС России нанесли поражение ВСУ у 11 населенных пунктов в Курской области

Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 11 населённых пунктов в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T14:13

2024-11-30T14:13

2024-11-30T14:13

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 11 населённых пунктов в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 21-й, 41-й, 44-й и 47-й механизированных, 17-й тяжелой механизированной, 5-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 116-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидовка, Мартыновка, Николаево-дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово и Свердликово", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. По данным ведомства, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Гуево, Дарьино, Казачья Локня, Кругленькое, Кубаткин, Лебедевка, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-дарьино, Новоивановка, Плёхово, Свердликово, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка и Локня в Сумской области.

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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)