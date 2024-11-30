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Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.11.2024
Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области
Украинские потери за прошедшие сутки на курском направлении составили более 250 военных, уничтожены два танка, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T13:43
2024-11-30T13:43
2024-11-30T13:56
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Украинские потери за прошедшие сутки на курском направлении составили более 250 военных, уничтожены два танка, сообщило в субботу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, а также четыре автомобиля и два миномета", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 36 850 военнослужащих, 225 танков, 160 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1202 боевые бронированные машины, 1060 автомобилей, 305 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в ведомстве.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 250 военных в Курской области