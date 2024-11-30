https://ria.ru/20241130/minoborony-1986618410.html

ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ

ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ - РИА Новости, 30.11.2024

ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ

Российские войска нанесли удары по инфраструктуре аэродромов ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T12:20

2024-11-30T12:20

2024-11-30T12:57

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по инфраструктуре аэродромов ВСУ, сообщило Минобороны."Беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 132 районах", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Средства ПВО сбили дальнобойную управляемую ракету "Нептун", снаряд РСЗО HIMARS и 45 беспилотников самолетного типа.Группировки российских войск продолжают боевые действия. Общие потери ВСУ за сутки на всех направлениях превысили 1500 человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина