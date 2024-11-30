https://ria.ru/20241130/minoborony-1986618410.html
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ - РИА Новости, 30.11.2024
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
Российские войска нанесли удары по инфраструктуре аэродромов ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T12:20
2024-11-30T12:20
2024-11-30T12:57
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по инфраструктуре аэродромов ВСУ, сообщило Минобороны."Беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 132 районах", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Средства ПВО сбили дальнобойную управляемую ракету "Нептун", снаряд РСЗО HIMARS и 45 беспилотников самолетного типа.Группировки российских войск продолжают боевые действия. Общие потери ВСУ за сутки на всех направлениях превысили 1500 человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
Минобороны: нанесено поражение украинским аэродромам и энергетическим объектам