https://ria.ru/20241130/minoborony-1986617996.html

Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 30.11.2024

Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи

Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял более 510 военнослужащих, боевую машину пехоты,... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T12:17

2024-11-30T12:17

2024-11-30T12:17

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял более 510 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и М1117 производства США, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, силы группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 154-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 116-й бригады теробороны и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Миролюбовка, Шевченко, Гродовка, Новооленовка и Димитров Донецкой Народной Республики. "Отразили 11 контратак штурмовых групп 14-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных, 152-й егерской бригад, 425-го и 49-го штурмовых батальонов ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Противник потерял более 510 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 и М1117 производства США, две боевые бронированные машины "Козак", - говорится в сообщении. Кроме того, ВСУ потеряли четыре автомобиля, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", две 122-миллиметровых гаубицы Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, донецкая народная республика, россия