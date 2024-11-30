Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи
Минобороны: бойцы "Центра" отразили 11 контратак, ВСУ потеряли более 510 военных
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Военнослужащие Вооруженных сил РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял более 510 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и М1117 производства США, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, силы группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 154-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 116-й бригады теробороны и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Миролюбовка, Шевченко, Гродовка, Новооленовка и Димитров Донецкой Народной Республики.
"Отразили 11 контратак штурмовых групп 14-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных, 152-й егерской бригад, 425-го и 49-го штурмовых батальонов ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Противник потерял более 510 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 и М1117 производства США, две боевые бронированные машины "Козак", - говорится в сообщении.
Кроме того, ВСУ потеряли четыре автомобиля, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", две 122-миллиметровых гаубицы Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США.
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