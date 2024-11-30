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Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 30.11.2024
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12:17 30.11.2024
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Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 30.11.2024
Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи
Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял более 510 военнослужащих, боевую машину пехоты,... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T12:17
2024-11-30T12:17
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял более 510 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и М1117 производства США, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, силы группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 154-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 116-й бригады теробороны и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Миролюбовка, Шевченко, Гродовка, Новооленовка и Димитров Донецкой Народной Республики. "Отразили 11 контратак штурмовых групп 14-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных, 152-й егерской бригад, 425-го и 49-го штурмовых батальонов ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Противник потерял более 510 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 и М1117 производства США, две боевые бронированные машины "Козак", - говорится в сообщении. Кроме того, ВСУ потеряли четыре автомобиля, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", две 122-миллиметровых гаубицы Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Россия
Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи

Минобороны: бойцы "Центра" отразили 11 контратак, ВСУ потеряли более 510 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил РФ в зоне СВО
Военнослужащие Вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие Вооруженных сил РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял более 510 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и М1117 производства США, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, силы группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 154-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 116-й бригады теробороны и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Миролюбовка, Шевченко, Гродовка, Новооленовка и Димитров Донецкой Народной Республики.
"Отразили 11 контратак штурмовых групп 14-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных, 152-й егерской бригад, 425-го и 49-го штурмовых батальонов ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Противник потерял более 510 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 и М1117 производства США, две боевые бронированные машины "Козак", - говорится в сообщении.
Кроме того, ВСУ потеряли четыре автомобиля, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", две 122-миллиметровых гаубицы Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США.
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