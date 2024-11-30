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Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 30.11.2024
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили атаку, ВСУ потеряли до 345 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T12:10
2024-11-30T12:10
2024-11-30T12:11
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вооруженные силы украины
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вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили атаку, ВСУ потеряли до 345 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 23-й, 28-й механизированных, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 24-го штурмового батальона "Айдар" (террористическая организация, запрещенная в России - ред.) в районах населенных пунктов Предтечино, Константиновка, Дачное, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражена контратака штурмовой группы 24-й механизированной бригады ВСУ."Потери противника составили до 345 военнослужащих, танк, два автомобиля, бронетранспортер М113 и бронемашина HMMWV производства США. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
Минобороны: бойцы "Южной" группировки уничтожили до 345 военных ВСУ и танк