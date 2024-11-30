https://ria.ru/20241130/minoborony-1986617363.html

Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 30.11.2024

Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили атаку, ВСУ потеряли до 345 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T12:10

2024-11-30T12:10

2024-11-30T12:11

россия

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили атаку, ВСУ потеряли до 345 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 23-й, 28-й механизированных, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 24-го штурмового батальона "Айдар" (террористическая организация, запрещенная в России - ред.) в районах населенных пунктов Предтечино, Константиновка, Дачное, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражена контратака штурмовой группы 24-й механизированной бригады ВСУ."Потери противника составили до 345 военнослужащих, танк, два автомобиля, бронетранспортер М113 и бронемашина HMMWV производства США. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)