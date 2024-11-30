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Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 30.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:06 30.11.2024 (обновлено: 12:12 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/minoborony-1986617169.html
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 30.11.2024
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Группировка ВС РФ "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразила... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T12:06
2024-11-30T12:12
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразила шесть контратак, потери противника составили до 505 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ, 241-й бригады теробороны, 1-й и 27-й бригад нацгвардии и 3-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Глушковка, Новоосиново, Купянск Харьковской области, Новолюбовка Луганской Народной Республики и Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, "Запад" отразил шесть контратак штурмовых групп 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й и 117-й бригад теробороны."Противник потерял до 505 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-миллиметровую гаубицу М198 и два 105-миллиметровых орудия М119 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и полевой склад с боеприпасами", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

Минобороны: бойцы "Запада" отразили шесть контратак, ВСУ потеряли до 505 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразила шесть контратак, потери противника составили до 505 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ, 241-й бригады теробороны, 1-й и 27-й бригад нацгвардии и 3-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Глушковка, Новоосиново, Купянск Харьковской области, Новолюбовка Луганской Народной Республики и Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, "Запад" отразил шесть контратак штурмовых групп 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й и 117-й бригад теробороны.
"Противник потерял до 505 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-миллиметровую гаубицу М198 и два 105-миллиметровых орудия М119 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и полевой склад с боеприпасами", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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