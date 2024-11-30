https://ria.ru/20241130/minoborony-1986617169.html

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 30.11.2024

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

Группировка ВС РФ "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразила... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T12:06

2024-11-30T12:06

2024-11-30T12:12

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

харьковская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразила шесть контратак, потери противника составили до 505 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ, 241-й бригады теробороны, 1-й и 27-й бригад нацгвардии и 3-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Глушковка, Новоосиново, Купянск Харьковской области, Новолюбовка Луганской Народной Республики и Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, "Запад" отразил шесть контратак штурмовых групп 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й и 117-й бригад теробороны."Противник потерял до 505 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-миллиметровую гаубицу М198 и два 105-миллиметровых орудия М119 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и полевой склад с боеприпасами", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)