Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 30.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 30.11.2024 (обновлено: 12:20 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/minoborony-1986617027.html
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 30.11.2024
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области
Подразделения группировки российских войск "Север" в течение суток нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань и Слатино... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T12:04
2024-11-30T12:20
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382364_0:292:2942:1947_1920x0_80_0_0_610ce40175286445f13656b0930a777e.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" в течение суток нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань и Слатино Харьковской области, противник потерял свыше 30 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесли поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань и Слатино Харьковской области. Потери ВСУ составили более 30 военнослужащих, четыре автомобиля и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении.Кроме того, в течение суток уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада с боеприпасами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382364_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_2cde0e7b10dfa73e0bd603f64c6dbf3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы рф
Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы РФ
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области

Минобороны: ВСУ потеряли более 30 военных и три склада в зоне действий "Севера"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" ВС РФ в зоне специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град ВС РФ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня "Град" ВС РФ в зоне специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" в течение суток нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань и Слатино Харьковской области, противник потерял свыше 30 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесли поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань и Слатино Харьковской области. Потери ВСУ составили более 30 военнослужащих, четыре автомобиля и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении.
Кроме того, в течение суток уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада с боеприпасами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала