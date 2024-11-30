https://ria.ru/20241130/minoborony-1986617027.html

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 30.11.2024

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области

Подразделения группировки российских войск "Север" в течение суток нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань и Слатино... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T12:04

2024-11-30T12:04

2024-11-30T12:20

харьковская область

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" в течение суток нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань и Слатино Харьковской области, противник потерял свыше 30 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесли поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань и Слатино Харьковской области. Потери ВСУ составили более 30 военнослужащих, четыре автомобиля и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении.Кроме того, в течение суток уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада с боеприпасами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы рф