https://ria.ru/20241130/minoborony-1986612350.html
Минобороны показало кадры уничтожения бронемашин ВСУ в Курской области
Минобороны показало кадры уничтожения бронемашин ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.11.2024
Минобороны показало кадры уничтожения бронемашин ВСУ в Курской области
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения трех боевых бронемашин ВСУ в Курской области. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T11:14
2024-11-30T11:14
2024-11-30T11:49
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения трех боевых бронемашин ВСУ в Курской области. В министерстве уточняют, что бронетехника противника была поражена операторами FPV-дронов группировки войск "Север". На кадрах запечатлены три прямых попадания дронов-камикадзе по украинским бронемашинам.
https://ria.ru/20241129/minoborony-1986439548.html
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Уничтожение бронемашин ВСУ FPV-дронами в Курской области
Уничтожение трёх боевых бронированных машин ВСУ операторами FPV-дронов группировки войск «Север» на Курском направлении.
2024-11-30T11:14
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Минобороны показало кадры уничтожения бронемашин ВСУ в Курской области
Минобороны показало уничтожение трех бронемашин ВСУ дронами в Курской области