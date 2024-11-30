https://ria.ru/20241130/minoborony-1986612350.html

Минобороны показало кадры уничтожения бронемашин ВСУ в Курской области

Минобороны показало кадры уничтожения бронемашин ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.11.2024

Минобороны показало кадры уничтожения бронемашин ВСУ в Курской области

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения трех боевых бронемашин ВСУ в Курской области. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T11:14

2024-11-30T11:14

2024-11-30T11:49

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения трех боевых бронемашин ВСУ в Курской области. В министерстве уточняют, что бронетехника противника была поражена операторами FPV-дронов группировки войск "Север". На кадрах запечатлены три прямых попадания дронов-камикадзе по украинским бронемашинам.

https://ria.ru/20241129/minoborony-1986439548.html

курская область

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Уничтожение бронемашин ВСУ FPV-дронами в Курской области Уничтожение трёх боевых бронированных машин ВСУ операторами FPV-дронов группировки войск «Север» на Курском направлении. 2024-11-30T11:14 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия