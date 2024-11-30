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Кравцов заявил о необходимости поддерживать всю систему СПО в России - РИА Новости, 30.11.2024
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14:49 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/kravtsov-1986629027.html
Кравцов заявил о необходимости поддерживать всю систему СПО в России
Кравцов заявил о необходимости поддерживать всю систему СПО в России - РИА Новости, 30.11.2024
Кравцов заявил о необходимости поддерживать всю систему СПО в России
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о необходимости поддерживать всю систему среднего профессионального образования в России. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T14:49
2024-11-30T14:49
россия
санкт-петербург
сергей кравцов
образование - общество
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о необходимости поддерживать всю систему среднего профессионального образования в России. "На этой неделе в Государственной думе прошел парламентский час, который посвящен системе среднего профессионального образования. Было принято ряд важнейших решений, в том числе и по возрождению системы подготовки рабочих кадров. Потому что помимо тех колледжей, которые участвуют в проекте "Профессионалитет", есть еще колледжи, которые также готовят кадры для отраслей экономики. И нам очень важно обеспечить поддержку всей системы среднего профессионального образования", - сказал журналистам Кравцов на полях финала чемпионата "Профессионалы", который проходит в Петербурге. Реализация федерального проекта "Профессионалитет" началась в 2022 году. Это одна из инициатив в области социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, проект стал локомотивом комплексной модернизации системы среднего профессионального образования. Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" проходит в Санкт-Петербурге с 26 по 30 ноября. Специальности чемпионата представляют наиболее значимые и востребованные отрасли экономики: от строительства, транспорта и судостроения до 3D-моделирования, программирования и ремонта беспилотных летательных аппаратов.
https://ria.ru/20241127/boytsy-1986050714.html
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россия, санкт-петербург, сергей кравцов, образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Россия, Санкт-Петербург, Сергей Кравцов, Образование - Общество, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
Кравцов заявил о необходимости поддерживать всю систему СПО в России

Кравцов призвал поддерживать всю систему среднего профессионального образования

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о необходимости поддерживать всю систему среднего профессионального образования в России.
"На этой неделе в Государственной думе прошел парламентский час, который посвящен системе среднего профессионального образования. Было принято ряд важнейших решений, в том числе и по возрождению системы подготовки рабочих кадров. Потому что помимо тех колледжей, которые участвуют в проекте "Профессионалитет", есть еще колледжи, которые также готовят кадры для отраслей экономики. И нам очень важно обеспечить поддержку всей системы среднего профессионального образования", - сказал журналистам Кравцов на полях финала чемпионата "Профессионалы", который проходит в Петербурге.
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Реализация федерального проекта "Профессионалитет" началась в 2022 году. Это одна из инициатив в области социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, проект стал локомотивом комплексной модернизации системы среднего профессионального образования.
Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" проходит в Санкт-Петербурге с 26 по 30 ноября. Специальности чемпионата представляют наиболее значимые и востребованные отрасли экономики: от строительства, транспорта и судостроения до 3D-моделирования, программирования и ремонта беспилотных летательных аппаратов.
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РоссияСанкт-ПетербургСергей КравцовОбразование - ОбществоМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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