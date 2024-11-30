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"Теперь без вариантов". Сырский задумал новый кровавый план - РИА Новости, 30.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 30.11.2024 (обновлено: 08:05 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/kontrnastup-1986525336.html
"Теперь без вариантов". Сырский задумал новый кровавый план
"Теперь без вариантов". Сырский задумал новый кровавый план - РИА Новости, 30.11.2024
"Теперь без вариантов". Сырский задумал новый кровавый план
Главнокомандующий ВСУ на этой неделе анонсировал очередное контрнаступление. По его словам, для победы Украине необходимо перехватить инициативу. О том, что... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T08:00
2024-11-30T08:05
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
александр сырский
россия
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. Главнокомандующий ВСУ на этой неделе анонсировал очередное контрнаступление. По его словам, для победы Украине необходимо перехватить инициативу. О том, что мешает Киеву добиться этой цели, — в материале РИА Новости."Должны и будем"Примечательно, что о планах Сырского стало известно после его встречи с журналистами и блогерами, которые пишут о боевых действиях. В их числе был и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов."Позиция Александра Сырского: необходимо остановить противника, — сообщил он. — Но победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне. Мы должны перехватывать инициативу и контратаковать. Должны и будем. Где и кто — увидите".При этом главком ВСУ заявил, что на некоторых участках фронта — в частности, под Красноармейском — российские войска пятикратно превосходят украинские по численности. Как этого удалось достичь — неясно. Ведь еще в конце октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко говорил, что с февраля 2022-го киевские власти мобилизовали более миллиона человек. И это значительно больше, чем в российской группировке.Миллиона не хватит?Вэсэушники на фронте скептично восприняли амбициозные планы командования.&quot;По учебникам, чтобы наступать, нас должно быть как минимум втрое больше, чем врага. &lt;…&gt; Нам нужно как минимум 1,8 миллиона человек, — объяснял в эфире телеканала &quot;Киев 24&quot; военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев. — И это только для того, чтобы занять территорию, нужно положить этих людей. А еще после них кто-то должен прийти, поставить флаг, контролировать и удерживать эту территорию. Так что мне не совсем понятно, как в соответствии с известной мне военной наукой это можно организовать&quot;.При этом он не исключил, что на каких-то отдельных участках фронта обеспечить необходимую концентрацию сил и провести операцию вполне реально.И добавил: "Но нужно принимать во внимание, что подразделения, которые сейчас стоят на передке, по крайней мере в Донбассе, — это очень истощенные подразделения, там определенный кризис, не говоря о каких-то штурмовых действиях".Два миллиона бойцов киевские власти пока не обещают. Тот же Литвиненко называл 160 тысяч к февралю. То есть по 50 тысяч в месяц. Но ведь даже после принятия более жесткого закона о мобилизации "бусифицировали" только по 30 тысяч.Один из рассматриваемых вариантов — снижение призывного возраста. В частности, Associated Press со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в администрации Байдена утверждает, что Вашингтон настойчиво требует этого от Киева.По словам представителя МИД Украины Георгия Тихого, это действительно обсуждают с американцами. Он назвал это "частью дискуссии", которая муссируется наравне с другими темами — предоставлением оружия, обороной и стратегией.При этом многие западные СМИ писали, что кризис на фронте вызван в первую очередь нехваткой личного состава, а не недостатком вооружений."Люди покидают вас, милорд"Многие отмечают: дело не только в больших потерях, но и в дезертирстве."Это имеет решающее значение, — приводит AP слова украинского военного аналитика Александр Коваленко. — Идет третий год войны, и данная проблема все острее".По информации издания, полученной от одного из киевских чиновников, дезертиров уже около 200 тысяч."Скажу о пехотных подразделениях, с которыми имею дело. В них цифра по СОЧ может приближаться к 30 процентам личного состава", — говорил еще в сентябре украинскому изданию "Телеграф" комбат ВСУ Роман Ковалев.В Угледаре 72-ю бригаду должна была поддержать 123-я Николаевская — теробороны."Но пехота куда-то разбежалась. А потом еще и комбат покончил с собой", — возмущалась спецкор ТСН Юлия Кириенко.Чаще всего дезертируют новобранцы."Они — как крысы"В соцсетях множество роликов, где сотрудники ТЦК силой набирают пополнение.&quot;Иногда это все равно что иметь дело с загнанной в угол крысой, — приводит The Telegraph слова одного из них. — Они продолжают бороться, даже находясь в машине. Те, кто сопротивляются, всегда угрожают отомстить нашим ребятам или их семьям&quot;.Тэцекашник признался, что у них есть конкретный план по набору, который нужно выполнять."Раньше мы разрешали людям идти домой и собирать вещи, но в последнее время они не возвращаются добровольно. Прячутся и не появляются. Иногда нам приходится конфисковывать их телефоны", — добавил он."Золотой" запасВместе с тем у киевского режима имеются сформированные ранее резервы, готовые к бою. Летом Forbes писал о 14 свежих бригадах по две тысячи человек в каждой. Десять передадут ВСУ, остальные — другим силовым структурам.Сейчас эти подразделения насыщают боевой техникой. Большинство бригад относятся к 150-й и 160-й серии. Некоторые — с 155-й по 159-ю включительно — реорганизуют из пехотных в механизированные. То есть дадут много тяжелой техники — вероятно, западной.В частности, на этой неделе сообщили, что во Франции завершила подготовку 155-я бригада ВСУ "Анна Киевская", вооруженная немецкими танками Leopard 2A4.В открытых источниках все больше информации об активности украинской разведки на границе Брянской области, а также концентрации сил в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Это может свидетельствовать о том, что на Банковой колеблются между двумя вариантами — либо поквитаться за провал прошлогоднего наступления, либо попытаться повторить курскую авантюру, но уже в другом регионе.Летом 2023-го Киев ставил перед ВСУ амбициозную задачу перерезать сухопутный коридор в Крым, однако этим планам не суждено было сбыться. Спустя год — хотели захватить Курскую АЭС или как минимум оттянуть в регион российские силы, чтобы замедлить их продвижение в Донбассе. Но до Курчатова ВСУ так и не добрались, а вторая часть плана сработала и вовсе против Киева: чтобы удержаться на остатках взятой под контроль территории, сюда приходится перебрасывать боеспособные части, которые могли бы держать оборону в Донбассе, где российские войска идут вперед рекордными темпами.Целью нового наступления может стать попытка укрепить переговорные позиции, ведь уже в январе к власти в США придет Дональд Трамп, который неоднократно заявлял о планах урегулировать конфликт. И Киев сейчас отчаянно нуждается в козырях перед запуском этого процесса.
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вооруженные силы украины, украина, александр сырский, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Александр Сырский, Россия
"Теперь без вариантов". Сырский задумал новый кровавый план

ВСУ накапливают обученные на Западе бригады для нового наступления

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета 2С7М "Малка" ЦВО на Красноармейском направлении
Боевая работа расчета 2С7М Малка ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета 2С7М "Малка" ЦВО на Красноармейском направлении
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. Главнокомандующий ВСУ на этой неделе анонсировал очередное контрнаступление. По его словам, для победы Украине необходимо перехватить инициативу. О том, что мешает Киеву добиться этой цели, — в материале РИА Новости.

"Должны и будем"

Примечательно, что о планах Сырского стало известно после его встречи с журналистами и блогерами, которые пишут о боевых действиях. В их числе был и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.
"Позиция Александра Сырского: необходимо остановить противника, — сообщил он. — Но победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне. Мы должны перехватывать инициативу и контратаковать. Должны и будем. Где и кто — увидите".
© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
При этом главком ВСУ заявил, что на некоторых участках фронта — в частности, под Красноармейском — российские войска пятикратно превосходят украинские по численности. Как этого удалось достичь — неясно. Ведь еще в конце октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко говорил, что с февраля 2022-го киевские власти мобилизовали более миллиона человек. И это значительно больше, чем в российской группировке.

Миллиона не хватит?

Вэсэушники на фронте скептично восприняли амбициозные планы командования.
«

"По учебникам, чтобы наступать, нас должно быть как минимум втрое больше, чем врага. <…> Нам нужно как минимум 1,8 миллиона человек, — объяснял в эфире телеканала "Киев 24" военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев. — И это только для того, чтобы занять территорию, нужно положить этих людей. А еще после них кто-то должен прийти, поставить флаг, контролировать и удерживать эту территорию. Так что мне не совсем понятно, как в соответствии с известной мне военной наукой это можно организовать".

При этом он не исключил, что на каких-то отдельных участках фронта обеспечить необходимую концентрацию сил и провести операцию вполне реально.
И добавил: "Но нужно принимать во внимание, что подразделения, которые сейчас стоят на передке, по крайней мере в Донбассе, — это очень истощенные подразделения, там определенный кризис, не говоря о каких-то штурмовых действиях".
© AP Photo / Efrem LukatskyМобилизованный военнослужащий во время тренировки
Мобилизованный военнослужащий во время тренировки - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Мобилизованный военнослужащий во время тренировки
Два миллиона бойцов киевские власти пока не обещают. Тот же Литвиненко называл 160 тысяч к февралю. То есть по 50 тысяч в месяц. Но ведь даже после принятия более жесткого закона о мобилизации "бусифицировали" только по 30 тысяч.
Один из рассматриваемых вариантов — снижение призывного возраста. В частности, Associated Press со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в администрации Байдена утверждает, что Вашингтон настойчиво требует этого от Киева.
По словам представителя МИД Украины Георгия Тихого, это действительно обсуждают с американцами. Он назвал это "частью дискуссии", которая муссируется наравне с другими темами — предоставлением оружия, обороной и стратегией.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПодбитая американская бронемашина MaxxPro на въезде в Селидово
Подбитая американская бронемашина MaxxPro на въезде в Селидово - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Подбитая американская бронемашина MaxxPro на въезде в Селидово
При этом многие западные СМИ писали, что кризис на фронте вызван в первую очередь нехваткой личного состава, а не недостатком вооружений.

"Люди покидают вас, милорд"

Многие отмечают: дело не только в больших потерях, но и в дезертирстве.
"Это имеет решающее значение, — приводит AP слова украинского военного аналитика Александр Коваленко. — Идет третий год войны, и данная проблема все острее".
По информации издания, полученной от одного из киевских чиновников, дезертиров уже около 200 тысяч.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие морской пехоты в укрытии
Украинские военнослужащие морской пехоты в укрытии в городе Угледар - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие морской пехоты в укрытии
"Скажу о пехотных подразделениях, с которыми имею дело. В них цифра по СОЧ может приближаться к 30 процентам личного состава", — говорил еще в сентябре украинскому изданию "Телеграф" комбат ВСУ Роман Ковалев.
В Угледаре 72-ю бригаду должна была поддержать 123-я Николаевская — теробороны.
"Но пехота куда-то разбежалась. А потом еще и комбат покончил с собой", — возмущалась спецкор ТСН Юлия Кириенко.
Чаще всего дезертируют новобранцы.

"Они — как крысы"

В соцсетях множество роликов, где сотрудники ТЦК силой набирают пополнение.
«

"Иногда это все равно что иметь дело с загнанной в угол крысой, — приводит The Telegraph слова одного из них. — Они продолжают бороться, даже находясь в машине. Те, кто сопротивляются, всегда угрожают отомстить нашим ребятам или их семьям".

Тэцекашник признался, что у них есть конкретный план по набору, который нужно выполнять.
© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
"Раньше мы разрешали людям идти домой и собирать вещи, но в последнее время они не возвращаются добровольно. Прячутся и не появляются. Иногда нам приходится конфисковывать их телефоны", — добавил он.

"Золотой" запас

Вместе с тем у киевского режима имеются сформированные ранее резервы, готовые к бою. Летом Forbes писал о 14 свежих бригадах по две тысячи человек в каждой. Десять передадут ВСУ, остальные — другим силовым структурам.
Сейчас эти подразделения насыщают боевой техникой. Большинство бригад относятся к 150-й и 160-й серии. Некоторые — с 155-й по 159-ю включительно — реорганизуют из пехотных в механизированные. То есть дадут много тяжелой техники — вероятно, западной.
В частности, на этой неделе сообщили, что во Франции завершила подготовку 155-я бригада ВСУ "Анна Киевская", вооруженная немецкими танками Leopard 2A4.
© AP Photo / Michal DyjukУкраинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша
В открытых источниках все больше информации об активности украинской разведки на границе Брянской области, а также концентрации сил в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Это может свидетельствовать о том, что на Банковой колеблются между двумя вариантами — либо поквитаться за провал прошлогоднего наступления, либо попытаться повторить курскую авантюру, но уже в другом регионе.
Летом 2023-го Киев ставил перед ВСУ амбициозную задачу перерезать сухопутный коридор в Крым, однако этим планам не суждено было сбыться. Спустя год — хотели захватить Курскую АЭС или как минимум оттянуть в регион российские силы, чтобы замедлить их продвижение в Донбассе. Но до Курчатова ВСУ так и не добрались, а вторая часть плана сработала и вовсе против Киева: чтобы удержаться на остатках взятой под контроль территории, сюда приходится перебрасывать боеспособные части, которые могли бы держать оборону в Донбассе, где российские войска идут вперед рекордными темпами.
Целью нового наступления может стать попытка укрепить переговорные позиции, ведь уже в январе к власти в США придет Дональд Трамп, который неоднократно заявлял о планах урегулировать конфликт. И Киев сейчас отчаянно нуждается в козырях перед запуском этого процесса.
Уничтоженный танк ВСУ в посадке - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
"Сюда пригнали лучших". С кем столкнулись российские морпехи под Курском
29 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаАлександр СырскийРоссия
 
 
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