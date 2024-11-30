"Теперь без вариантов". Сырский задумал новый кровавый план
ВСУ накапливают обученные на Западе бригады для нового наступления
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета 2С7М "Малка" ЦВО на Красноармейском направлении
Боевая работа расчета 2С7М "Малка" ЦВО на Красноармейском направлении
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. Главнокомандующий ВСУ на этой неделе анонсировал очередное контрнаступление. По его словам, для победы Украине необходимо перехватить инициативу. О том, что мешает Киеву добиться этой цели, — в материале РИА Новости.
"Должны и будем"
Примечательно, что о планах Сырского стало известно после его встречи с журналистами и блогерами, которые пишут о боевых действиях. В их числе был и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.
"Позиция Александра Сырского: необходимо остановить противника, — сообщил он. — Но победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне. Мы должны перехватывать инициативу и контратаковать. Должны и будем. Где и кто — увидите".
© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
При этом главком ВСУ заявил, что на некоторых участках фронта — в частности, под Красноармейском — российские войска пятикратно превосходят украинские по численности. Как этого удалось достичь — неясно. Ведь еще в конце октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко говорил, что с февраля 2022-го киевские власти мобилизовали более миллиона человек. И это значительно больше, чем в российской группировке.
Миллиона не хватит?
Вэсэушники на фронте скептично восприняли амбициозные планы командования.
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"По учебникам, чтобы наступать, нас должно быть как минимум втрое больше, чем врага. <…> Нам нужно как минимум 1,8 миллиона человек, — объяснял в эфире телеканала "Киев 24" военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев. — И это только для того, чтобы занять территорию, нужно положить этих людей. А еще после них кто-то должен прийти, поставить флаг, контролировать и удерживать эту территорию. Так что мне не совсем понятно, как в соответствии с известной мне военной наукой это можно организовать".
При этом он не исключил, что на каких-то отдельных участках фронта обеспечить необходимую концентрацию сил и провести операцию вполне реально.
И добавил: "Но нужно принимать во внимание, что подразделения, которые сейчас стоят на передке, по крайней мере в Донбассе, — это очень истощенные подразделения, там определенный кризис, не говоря о каких-то штурмовых действиях".
© AP Photo / Efrem LukatskyМобилизованный военнослужащий во время тренировки
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Мобилизованный военнослужащий во время тренировки
Два миллиона бойцов киевские власти пока не обещают. Тот же Литвиненко называл 160 тысяч к февралю. То есть по 50 тысяч в месяц. Но ведь даже после принятия более жесткого закона о мобилизации "бусифицировали" только по 30 тысяч.
Один из рассматриваемых вариантов — снижение призывного возраста. В частности, Associated Press со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в администрации Байдена утверждает, что Вашингтон настойчиво требует этого от Киева.
По словам представителя МИД Украины Георгия Тихого, это действительно обсуждают с американцами. Он назвал это "частью дискуссии", которая муссируется наравне с другими темами — предоставлением оружия, обороной и стратегией.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПодбитая американская бронемашина MaxxPro на въезде в Селидово
Подбитая американская бронемашина MaxxPro на въезде в Селидово
При этом многие западные СМИ писали, что кризис на фронте вызван в первую очередь нехваткой личного состава, а не недостатком вооружений.
"Люди покидают вас, милорд"
Многие отмечают: дело не только в больших потерях, но и в дезертирстве.
"Это имеет решающее значение, — приводит AP слова украинского военного аналитика Александр Коваленко. — Идет третий год войны, и данная проблема все острее".
По информации издания, полученной от одного из киевских чиновников, дезертиров уже около 200 тысяч.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие морской пехоты в укрытии
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие морской пехоты в укрытии
"Скажу о пехотных подразделениях, с которыми имею дело. В них цифра по СОЧ может приближаться к 30 процентам личного состава", — говорил еще в сентябре украинскому изданию "Телеграф" комбат ВСУ Роман Ковалев.
В Угледаре 72-ю бригаду должна была поддержать 123-я Николаевская — теробороны.
"Но пехота куда-то разбежалась. А потом еще и комбат покончил с собой", — возмущалась спецкор ТСН Юлия Кириенко.
Чаще всего дезертируют новобранцы.
"Они — как крысы"
В соцсетях множество роликов, где сотрудники ТЦК силой набирают пополнение.
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"Иногда это все равно что иметь дело с загнанной в угол крысой, — приводит The Telegraph слова одного из них. — Они продолжают бороться, даже находясь в машине. Те, кто сопротивляются, всегда угрожают отомстить нашим ребятам или их семьям".
Тэцекашник признался, что у них есть конкретный план по набору, который нужно выполнять.
© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
"Раньше мы разрешали людям идти домой и собирать вещи, но в последнее время они не возвращаются добровольно. Прячутся и не появляются. Иногда нам приходится конфисковывать их телефоны", — добавил он.
"Золотой" запас
Вместе с тем у киевского режима имеются сформированные ранее резервы, готовые к бою. Летом Forbes писал о 14 свежих бригадах по две тысячи человек в каждой. Десять передадут ВСУ, остальные — другим силовым структурам.
Сейчас эти подразделения насыщают боевой техникой. Большинство бригад относятся к 150-й и 160-й серии. Некоторые — с 155-й по 159-ю включительно — реорганизуют из пехотных в механизированные. То есть дадут много тяжелой техники — вероятно, западной.
В частности, на этой неделе сообщили, что во Франции завершила подготовку 155-я бригада ВСУ "Анна Киевская", вооруженная немецкими танками Leopard 2A4.
© AP Photo / Michal DyjukУкраинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша
© AP Photo / Michal Dyjuk
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша
В открытых источниках все больше информации об активности украинской разведки на границе Брянской области, а также концентрации сил в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Это может свидетельствовать о том, что на Банковой колеблются между двумя вариантами — либо поквитаться за провал прошлогоднего наступления, либо попытаться повторить курскую авантюру, но уже в другом регионе.
Летом 2023-го Киев ставил перед ВСУ амбициозную задачу перерезать сухопутный коридор в Крым, однако этим планам не суждено было сбыться. Спустя год — хотели захватить Курскую АЭС или как минимум оттянуть в регион российские силы, чтобы замедлить их продвижение в Донбассе. Но до Курчатова ВСУ так и не добрались, а вторая часть плана сработала и вовсе против Киева: чтобы удержаться на остатках взятой под контроль территории, сюда приходится перебрасывать боеспособные части, которые могли бы держать оборону в Донбассе, где российские войска идут вперед рекордными темпами.
Целью нового наступления может стать попытка укрепить переговорные позиции, ведь уже в январе к власти в США придет Дональд Трамп, который неоднократно заявлял о планах урегулировать конфликт. И Киев сейчас отчаянно нуждается в козырях перед запуском этого процесса.