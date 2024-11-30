https://ria.ru/20241130/kontrnastup-1986525336.html

"Теперь без вариантов". Сырский задумал новый кровавый план

"Теперь без вариантов". Сырский задумал новый кровавый план - РИА Новости, 30.11.2024

"Теперь без вариантов". Сырский задумал новый кровавый план

Главнокомандующий ВСУ на этой неделе анонсировал очередное контрнаступление. По его словам, для победы Украине необходимо перехватить инициативу. О том, что... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T08:00

2024-11-30T08:00

2024-11-30T08:05

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. Главнокомандующий ВСУ на этой неделе анонсировал очередное контрнаступление. По его словам, для победы Украине необходимо перехватить инициативу. О том, что мешает Киеву добиться этой цели, — в материале РИА Новости."Должны и будем"Примечательно, что о планах Сырского стало известно после его встречи с журналистами и блогерами, которые пишут о боевых действиях. В их числе был и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов."Позиция Александра Сырского: необходимо остановить противника, — сообщил он. — Но победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне. Мы должны перехватывать инициативу и контратаковать. Должны и будем. Где и кто — увидите".При этом главком ВСУ заявил, что на некоторых участках фронта — в частности, под Красноармейском — российские войска пятикратно превосходят украинские по численности. Как этого удалось достичь — неясно. Ведь еще в конце октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко говорил, что с февраля 2022-го киевские власти мобилизовали более миллиона человек. И это значительно больше, чем в российской группировке.Миллиона не хватит?Вэсэушники на фронте скептично восприняли амбициозные планы командования."По учебникам, чтобы наступать, нас должно быть как минимум втрое больше, чем врага. <…> Нам нужно как минимум 1,8 миллиона человек, — объяснял в эфире телеканала "Киев 24" военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев. — И это только для того, чтобы занять территорию, нужно положить этих людей. А еще после них кто-то должен прийти, поставить флаг, контролировать и удерживать эту территорию. Так что мне не совсем понятно, как в соответствии с известной мне военной наукой это можно организовать".При этом он не исключил, что на каких-то отдельных участках фронта обеспечить необходимую концентрацию сил и провести операцию вполне реально.И добавил: "Но нужно принимать во внимание, что подразделения, которые сейчас стоят на передке, по крайней мере в Донбассе, — это очень истощенные подразделения, там определенный кризис, не говоря о каких-то штурмовых действиях".Два миллиона бойцов киевские власти пока не обещают. Тот же Литвиненко называл 160 тысяч к февралю. То есть по 50 тысяч в месяц. Но ведь даже после принятия более жесткого закона о мобилизации "бусифицировали" только по 30 тысяч.Один из рассматриваемых вариантов — снижение призывного возраста. В частности, Associated Press со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в администрации Байдена утверждает, что Вашингтон настойчиво требует этого от Киева.По словам представителя МИД Украины Георгия Тихого, это действительно обсуждают с американцами. Он назвал это "частью дискуссии", которая муссируется наравне с другими темами — предоставлением оружия, обороной и стратегией.При этом многие западные СМИ писали, что кризис на фронте вызван в первую очередь нехваткой личного состава, а не недостатком вооружений."Люди покидают вас, милорд"Многие отмечают: дело не только в больших потерях, но и в дезертирстве."Это имеет решающее значение, — приводит AP слова украинского военного аналитика Александр Коваленко. — Идет третий год войны, и данная проблема все острее".По информации издания, полученной от одного из киевских чиновников, дезертиров уже около 200 тысяч."Скажу о пехотных подразделениях, с которыми имею дело. В них цифра по СОЧ может приближаться к 30 процентам личного состава", — говорил еще в сентябре украинскому изданию "Телеграф" комбат ВСУ Роман Ковалев.В Угледаре 72-ю бригаду должна была поддержать 123-я Николаевская — теробороны."Но пехота куда-то разбежалась. А потом еще и комбат покончил с собой", — возмущалась спецкор ТСН Юлия Кириенко.Чаще всего дезертируют новобранцы."Они — как крысы"В соцсетях множество роликов, где сотрудники ТЦК силой набирают пополнение."Иногда это все равно что иметь дело с загнанной в угол крысой, — приводит The Telegraph слова одного из них. — Они продолжают бороться, даже находясь в машине. Те, кто сопротивляются, всегда угрожают отомстить нашим ребятам или их семьям".Тэцекашник признался, что у них есть конкретный план по набору, который нужно выполнять."Раньше мы разрешали людям идти домой и собирать вещи, но в последнее время они не возвращаются добровольно. Прячутся и не появляются. Иногда нам приходится конфисковывать их телефоны", — добавил он."Золотой" запасВместе с тем у киевского режима имеются сформированные ранее резервы, готовые к бою. Летом Forbes писал о 14 свежих бригадах по две тысячи человек в каждой. Десять передадут ВСУ, остальные — другим силовым структурам.Сейчас эти подразделения насыщают боевой техникой. Большинство бригад относятся к 150-й и 160-й серии. Некоторые — с 155-й по 159-ю включительно — реорганизуют из пехотных в механизированные. То есть дадут много тяжелой техники — вероятно, западной.В частности, на этой неделе сообщили, что во Франции завершила подготовку 155-я бригада ВСУ "Анна Киевская", вооруженная немецкими танками Leopard 2A4.В открытых источниках все больше информации об активности украинской разведки на границе Брянской области, а также концентрации сил в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Это может свидетельствовать о том, что на Банковой колеблются между двумя вариантами — либо поквитаться за провал прошлогоднего наступления, либо попытаться повторить курскую авантюру, но уже в другом регионе.Летом 2023-го Киев ставил перед ВСУ амбициозную задачу перерезать сухопутный коридор в Крым, однако этим планам не суждено было сбыться. Спустя год — хотели захватить Курскую АЭС или как минимум оттянуть в регион российские силы, чтобы замедлить их продвижение в Донбассе. Но до Курчатова ВСУ так и не добрались, а вторая часть плана сработала и вовсе против Киева: чтобы удержаться на остатках взятой под контроль территории, сюда приходится перебрасывать боеспособные части, которые могли бы держать оборону в Донбассе, где российские войска идут вперед рекордными темпами.Целью нового наступления может стать попытка укрепить переговорные позиции, ведь уже в январе к власти в США придет Дональд Трамп, который неоднократно заявлял о планах урегулировать конфликт. И Киев сейчас отчаянно нуждается в козырях перед запуском этого процесса.

https://ria.ru/20241129/morpekhi-1986250929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

вооруженные силы украины, украина, александр сырский, россия