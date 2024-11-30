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В Грузии не допустят сценария украинского Майдана, заявил Кобахидзе - РИА Новости, 30.11.2024
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13:23 30.11.2024 (обновлено: 23:19 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/kobakhidze-1986621823.html
В Грузии не допустят сценария украинского Майдана, заявил Кобахидзе
В Грузии не допустят сценария украинского Майдана, заявил Кобахидзе - РИА Новости, 30.11.2024
В Грузии не допустят сценария украинского Майдана, заявил Кобахидзе
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге заявил, что в стране не будет допущен сценарий украинского "майдана". РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T13:23
2024-11-30T23:19
грузия
в мире
украина
ираклий кобахидзе
протесты в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге заявил, что в стране не будет допущен сценарий украинского "майдана"."За последние 4 года мы прошли через запланированные извне две попытки революционного сценария со стороны оппозиции. Обе провалились. Сегодня ресурсы оппозиции еще меньше, исходя из этого, третья попытка не состоится. В Грузии не состоится "нацмайдана". Вы знаете, что принес "майдан" Украине, через пять дней началась война… Поэтому сценарий "нацмайдана" не состоится в Грузии, сегодняшняя Грузия это не Украина 2013 года, соответственно, сценарий "майдана" не будет осуществлен", - заявил Кобахидзе.
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грузия, в мире, украина, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024
Грузия, В мире, Украина, Ираклий Кобахидзе, Протесты в Грузии — 2024
В Грузии не допустят сценария украинского Майдана, заявил Кобахидзе

Премьер Грузии Кобахидзе: в стране не допустят сценария украинского Майдана

© AP Photo / Irakli GedenidzeПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге заявил, что в стране не будет допущен сценарий украинского "майдана".
"За последние 4 года мы прошли через запланированные извне две попытки революционного сценария со стороны оппозиции. Обе провалились. Сегодня ресурсы оппозиции еще меньше, исходя из этого, третья попытка не состоится. В Грузии не состоится "нацмайдана". Вы знаете, что принес "майдан" Украине, через пять дней началась война… Поэтому сценарий "нацмайдана" не состоится в Грузии, сегодняшняя Грузия это не Украина 2013 года, соответственно, сценарий "майдана" не будет осуществлен", - заявил Кобахидзе.
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