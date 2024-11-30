https://ria.ru/20241130/kobakhidze-1986621823.html

В Грузии не допустят сценария украинского Майдана, заявил Кобахидзе

В Грузии не допустят сценария украинского Майдана, заявил Кобахидзе - РИА Новости, 30.11.2024

В Грузии не допустят сценария украинского Майдана, заявил Кобахидзе

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге заявил, что в стране не будет допущен сценарий украинского "майдана". РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T13:23

2024-11-30T13:23

2024-11-30T23:19

грузия

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протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге заявил, что в стране не будет допущен сценарий украинского "майдана"."За последние 4 года мы прошли через запланированные извне две попытки революционного сценария со стороны оппозиции. Обе провалились. Сегодня ресурсы оппозиции еще меньше, исходя из этого, третья попытка не состоится. В Грузии не состоится "нацмайдана". Вы знаете, что принес "майдан" Украине, через пять дней началась война… Поэтому сценарий "нацмайдана" не состоится в Грузии, сегодняшняя Грузия это не Украина 2013 года, соответственно, сценарий "майдана" не будет осуществлен", - заявил Кобахидзе.

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