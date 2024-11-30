https://ria.ru/20241130/kipyatok-1986623911.html

Во Владивостоке умерла пенсионерка, упавшая в кипяток на остановке

Во Владивостоке умерла пенсионерка, упавшая в кипяток на остановке - РИА Новости, 30.11.2024

Во Владивостоке умерла пенсионерка, упавшая в кипяток на остановке

Пенсионерка, которая упала в вылившийся из трубы теплотрассы кипяток на остановке общественного транспорта во Владивостоке, умерла, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T13:47

2024-11-30T13:47

2024-11-30T13:47

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владивосток

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя – РИА Новости. Пенсионерка, которая упала в вылившийся из трубы теплотрассы кипяток на остановке общественного транспорта во Владивостоке, умерла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "(Пенсионерка) умерла", - сказал собеседник агентства, не уточнив других подробностей. Ранее СУСК РФ Приморья сообщил, что 15 ноября около 10.45 (3.45 мск) во Владивостоке произошёл разлив из трубы теплотрассы: кипяток залил и остановку общественного транспорта "Чайка", где находилась 69-летняя женщина. Пенсионерка упала в кипяток, получив термический ожог горячей водой и тяжелый ожоговый шок, пострадавшую госпитализировали. Начальника тепловой сети, по вине которого пенсионерка упала в вылившийся из трубы теплотрассы кипяток, задержали. Он обвиняется в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, при ремонте трубопровода (часть 2 статьи 238 УК РФ). По версии следствия, как сообщалось ранее, за день до происшествия фигуранта обязали устранить повреждения напорного участка трубопровода теплотрассы на улице Калинина во Владивостоке. При выполнении работ он был обязан контролировать безопасность, в том числе оградить рабочую зону, откачать горячую воду, поставить необходимые таблички, дорожные знаки. Следователи направили в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20211129/novosibirsk-1761201107.html

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происшествия, владивосток, россия