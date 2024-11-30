"Чтобы выжить". СМИ раскрыли, как европейцев готовят к худшему
Conversation: европейские страны готовят гражданам инструкции на случай войны
© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Страны Прибалтики и Северной Европы начали готовить для граждан инструкции на случай чрезвычайной ситуации или войны, пишет The Conversation.
Финны и шведы получат новые инструкции на случай войны
12 октября, 23:39
"Швеция готовится к войне и полному отключению электроэнергии, прибегая к раздаче бумажных листовок", – сообщает издание.
"Распространяемая в Дании информация напрямую не связана с войной, но касается других возможных кризисов, в том числе экстремальных погодных условий и кибератак. Советы готовят граждан к тому, чтобы выжить в течение трех дней без электричества, включая подготовку запаса воды и консервов", – говорится в статье.
Как сообщала ранее финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на директора по связям с общественностью Министерства внутренних дел Финляндии Эрикку Койстинена, власти Финляндии и Швеции собираются распространять среди своих граждан инструкции по подготовке к войне и кризисным ситуациям. Для финских граждан запустят информационный сайт с данными из разных источников с подробным разъяснением необходимый действий на случай начала войны. А в Швеции будут раздавать бумажные брошюры на ту же тему.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.