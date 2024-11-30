Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС опубликовало кадры с заложником, похищенным более 420 дней назад - РИА Новости, 30.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:22 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/khamas-1986653995.html
ХАМАС опубликовало кадры с заложником, похищенным более 420 дней назад
ХАМАС опубликовало кадры с заложником, похищенным более 420 дней назад - РИА Новости, 30.11.2024
ХАМАС опубликовало кадры с заложником, похищенным более 420 дней назад
Палестинское движение ХАМАС в рамках стратегии психологического террора опубликовало очередное видео с одним из заложников, похищенным более 420 дней назад, на... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T19:22
2024-11-30T19:22
в мире
израиль
сша
нью-джерси
биньямин нетаньяху
дональд трамп
хамас
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1e/1986653847_0:65:1744:1045_1920x0_80_0_0_9e323091d028cd2dd521b4336aba158f.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС в рамках стратегии психологического террора опубликовало очередное видео с одним из заложников, похищенным более 420 дней назад, на видео запечатлен гражданин Израиля и США Идан Александр, который в том числе говорит о событиях, ставших известными несколько дней назад. Идан Александр обращается на видео к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху и избранному президенту США Дональду Трампу с просьбой сделать все возможное для освобождения заложников в Газе. Он также призывает израильскую общественность выходить на улицы и протестовать с требованием сделки по освобождению заложников. Радикалы ХАМАС несколько раз вставили в ролик кадры, на которых Идан плачет. Идану Александру 20 лет, он иммигрировал в Израиль из Нью-Джерси и поступил на службу в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). Он был похищен бойцами ХАМАС 7 октября 2023 года с нефункционирующего КПП "Кисуфим" на границе с сектором Газа. Видео записано спустя ровно год с предыдущей сделки с ХАМАС, в рамках которой из сектора Газа удалось спасти 105 заложников. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из полуэксклава. Заложники находятся в плену уже более 420 дней, включая женщин, детей и пожилых людей. Ранее ХАМАС неоднократно публиковало похожие ролики, в том числе с участием похищенного гражданина Израиля и России Александра Труфанова.
https://ria.ru/20241129/khamas-1986359757.html
https://ria.ru/20241115/gaza-1983955581.html
израиль
сша
нью-джерси
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1e/1986653847_0:0:1394:1045_1920x0_80_0_0_4e4811ea473bbe4d0af40ac8772cf49e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, нью-джерси, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хамас, сектор газа
В мире, Израиль, США, Нью-Джерси, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, ХАМАС, Сектор Газа
ХАМАС опубликовало кадры с заложником, похищенным более 420 дней назад

ХАМАС показало кадры с похищенным более 420 дней назад гражданином Израиля и США

© СоцсетиГражданин Израиля и США Идан Александр. Кадр видео
Гражданин Израиля и США Идан Александр. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© Соцсети
Гражданин Израиля и США Идан Александр. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС в рамках стратегии психологического террора опубликовало очередное видео с одним из заложников, похищенным более 420 дней назад, на видео запечатлен гражданин Израиля и США Идан Александр, который в том числе говорит о событиях, ставших известными несколько дней назад.
Идан Александр обращается на видео к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху и избранному президенту США Дональду Трампу с просьбой сделать все возможное для освобождения заложников в Газе. Он также призывает израильскую общественность выходить на улицы и протестовать с требованием сделки по освобождению заложников.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
ХАМАС обсуждает возможные уступки Израилю, сообщила NYT
29 ноября, 07:53
Радикалы ХАМАС несколько раз вставили в ролик кадры, на которых Идан плачет.
Идану Александру 20 лет, он иммигрировал в Израиль из Нью-Джерси и поступил на службу в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). Он был похищен бойцами ХАМАС 7 октября 2023 года с нефункционирующего КПП "Кисуфим" на границе с сектором Газа.
Видео записано спустя ровно год с предыдущей сделки с ХАМАС, в рамках которой из сектора Газа удалось спасти 105 заложников.
По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из полуэксклава. Заложники находятся в плену уже более 420 дней, включая женщин, детей и пожилых людей.
Ранее ХАМАС неоднократно публиковало похожие ролики, в том числе с участием похищенного гражданина Израиля и России Александра Труфанова.
Исламский джихад опубликовал видеообращение россиянина Александра Труфанова из Газы - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
"Исламский джихад" опубликовал еще одно видео с заложником в Газе
15 ноября, 13:50
 
В миреИзраильСШАНью-ДжерсиБиньямин НетаньяхуДональд ТрампХАМАССектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала