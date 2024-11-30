https://ria.ru/20241130/khamas-1986653995.html

ХАМАС опубликовало кадры с заложником, похищенным более 420 дней назад

ХАМАС опубликовало кадры с заложником, похищенным более 420 дней назад - РИА Новости, 30.11.2024

ХАМАС опубликовало кадры с заложником, похищенным более 420 дней назад

Палестинское движение ХАМАС в рамках стратегии психологического террора опубликовало очередное видео с одним из заложников, похищенным более 420 дней назад, на... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T19:22

2024-11-30T19:22

2024-11-30T19:22

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС в рамках стратегии психологического террора опубликовало очередное видео с одним из заложников, похищенным более 420 дней назад, на видео запечатлен гражданин Израиля и США Идан Александр, который в том числе говорит о событиях, ставших известными несколько дней назад. Идан Александр обращается на видео к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху и избранному президенту США Дональду Трампу с просьбой сделать все возможное для освобождения заложников в Газе. Он также призывает израильскую общественность выходить на улицы и протестовать с требованием сделки по освобождению заложников. Радикалы ХАМАС несколько раз вставили в ролик кадры, на которых Идан плачет. Идану Александру 20 лет, он иммигрировал в Израиль из Нью-Джерси и поступил на службу в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). Он был похищен бойцами ХАМАС 7 октября 2023 года с нефункционирующего КПП "Кисуфим" на границе с сектором Газа. Видео записано спустя ровно год с предыдущей сделки с ХАМАС, в рамках которой из сектора Газа удалось спасти 105 заложников. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из полуэксклава. Заложники находятся в плену уже более 420 дней, включая женщин, детей и пожилых людей. Ранее ХАМАС неоднократно публиковало похожие ролики, в том числе с участием похищенного гражданина Израиля и России Александра Труфанова.

https://ria.ru/20241129/khamas-1986359757.html

https://ria.ru/20241115/gaza-1983955581.html

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в мире, израиль, сша, нью-джерси, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хамас, сектор газа