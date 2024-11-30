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ХАМАС обвинило Израиль в использовании запрещенного оружия в Газе
ХАМАС обвинило Израиль в использовании запрещенного оружия в Газе - РИА Новости, 30.11.2024
ХАМАС обвинило Израиль в использовании запрещенного оружия в Газе
Палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в использовании в секторе Газа оружия, запрещенного на международном уровне, и потребовало сформировать комитет для РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T16:56
2024-11-30T16:56
2024-11-30T16:58
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КАИР, 30 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в использовании в секторе Газа оружия, запрещенного на международном уровне, и потребовало сформировать комитет для международного расследования. "Ужасные свидетельства от граждан и врачей на севере секторе Газа… а также подтверждение случаев обстрелов снарядами, приводящих к испарению тел, указывает на использование оккупационной армией (Израилем – ред.) запрещенного на международном уровне оружия", - говорится в заявлении ХАМАС. Движение подчеркнуло, что призывает международное сообщество и ООН сформировать комитет для международного расследования. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,3 тысячи палестинцев, пострадали свыше 105 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241130/gaza-1986630863.html
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в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сектор газа
В мире, Израиль, Россия, Москва, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Сектор Газа
ХАМАС обвинило Израиль в использовании запрещенного оружия в Газе
ХАМАС обвинило Израиль в использовании в секторе Газа запрещенного оружия
КАИР, 30 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в использовании в секторе Газа оружия, запрещенного на международном уровне, и потребовало сформировать комитет для международного расследования.
"Ужасные свидетельства от граждан и врачей на севере секторе Газа… а также подтверждение случаев обстрелов снарядами, приводящих к испарению тел, указывает на использование оккупационной армией (Израилем
– ред.) запрещенного на международном уровне оружия", - говорится в заявлении ХАМАС
.
Движение подчеркнуло, что призывает международное сообщество и ООН
сформировать комитет для международного расследования.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,3 тысячи палестинцев, пострадали свыше 105 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.