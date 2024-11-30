https://ria.ru/20241130/kaspiysk-1986607320.html

ВСУ попытались атаковать Каспийск дронами

ВСУ попытались атаковать Каспийск дронами - РИА Новости, 30.11.2024

ВСУ попытались атаковать Каспийск дронами

ВСУ пытались атаковать дронами объекты в Дагестане, сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T09:50

2024-11-30T09:50

2024-11-30T16:12

каспийск

вооруженные силы украины

сергей меликов

происшествия

республика дагестан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589027_0:173:3024:1874_1920x0_80_0_0_7c7f90a6b1544a5bc2250ed734bf0a73.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. ВСУ пытались атаковать дронами объекты в Дагестане, сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале."По предварительной информации, была осуществлена очередная безрезультатная попытка атаки беспилотного летательного аппарата по объектам в Каспийске. На этот момент информации о разрушениях и жертвах нет", — написал он.Работу аэропорта Махачкалы приостанавливали из-за угрозы беспилотников.ВСУ регулярно пытаются атаковать дронами объекты в Дагестане. В начале ноября 16-летняя девушка получила легкое ранение в голень осколком от сбитого аппарата.

https://ria.ru/20241129/ukraina-1986563016.html

каспийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

каспийск, вооруженные силы украины, сергей меликов, происшествия, республика дагестан