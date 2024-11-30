https://ria.ru/20241130/kaspiysk-1986607320.html
ВСУ попытались атаковать Каспийск дронами
ВСУ попытались атаковать Каспийск дронами - РИА Новости, 30.11.2024
ВСУ попытались атаковать Каспийск дронами
ВСУ пытались атаковать дронами объекты в Дагестане, сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T09:50
2024-11-30T09:50
2024-11-30T16:12
каспийск
вооруженные силы украины
сергей меликов
происшествия
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589027_0:173:3024:1874_1920x0_80_0_0_7c7f90a6b1544a5bc2250ed734bf0a73.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. ВСУ пытались атаковать дронами объекты в Дагестане, сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале."По предварительной информации, была осуществлена очередная безрезультатная попытка атаки беспилотного летательного аппарата по объектам в Каспийске. На этот момент информации о разрушениях и жертвах нет", — написал он.Работу аэропорта Махачкалы приостанавливали из-за угрозы беспилотников.ВСУ регулярно пытаются атаковать дронами объекты в Дагестане. В начале ноября 16-летняя девушка получила легкое ранение в голень осколком от сбитого аппарата.
https://ria.ru/20241129/ukraina-1986563016.html
каспийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589027_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_eac6c14287795d0d61215a233068b10f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каспийск, вооруженные силы украины, сергей меликов, происшествия, республика дагестан
Каспийск, Вооруженные силы Украины, Сергей Меликов, Происшествия, Республика Дагестан
ВСУ попытались атаковать Каспийск дронами
Меликов заявил о попытке ВСУ атаковать объекты в Каспийске дронами