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ВСУ попытались атаковать Каспийск дронами - РИА Новости, 30.11.2024
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09:50 30.11.2024 (обновлено: 16:12 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/kaspiysk-1986607320.html
ВСУ попытались атаковать Каспийск дронами
ВСУ попытались атаковать Каспийск дронами - РИА Новости, 30.11.2024
ВСУ попытались атаковать Каспийск дронами
ВСУ пытались атаковать дронами объекты в Дагестане, сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T09:50
2024-11-30T16:12
каспийск
вооруженные силы украины
сергей меликов
происшествия
республика дагестан
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. ВСУ пытались атаковать дронами объекты в Дагестане, сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале."По предварительной информации, была осуществлена очередная безрезультатная попытка атаки беспилотного летательного аппарата по объектам в Каспийске. На этот момент информации о разрушениях и жертвах нет", — написал он.Работу аэропорта Махачкалы приостанавливали из-за угрозы беспилотников.ВСУ регулярно пытаются атаковать дронами объекты в Дагестане. В начале ноября 16-летняя девушка получила легкое ранение в голень осколком от сбитого аппарата.
https://ria.ru/20241129/ukraina-1986563016.html
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каспийск, вооруженные силы украины, сергей меликов, происшествия, республика дагестан
Каспийск, Вооруженные силы Украины, Сергей Меликов, Происшествия, Республика Дагестан
ВСУ попытались атаковать Каспийск дронами

Меликов заявил о попытке ВСУ атаковать объекты в Каспийске дронами

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного ракетного дивизиона управляет зенитным ракетным комплексом "Бук-М"
Военнослужащий зенитного ракетного дивизиона управляет зенитным ракетным комплексом Бук-М - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий зенитного ракетного дивизиона управляет зенитным ракетным комплексом "Бук-М". Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. ВСУ пытались атаковать дронами объекты в Дагестане, сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале.
"По предварительной информации, была осуществлена очередная безрезультатная попытка атаки беспилотного летательного аппарата по объектам в Каспийске. На этот момент информации о разрушениях и жертвах нет", — написал он.
Работу аэропорта Махачкалы приостанавливали из-за угрозы беспилотников.
ВСУ регулярно пытаются атаковать дронами объекты в Дагестане. В начале ноября 16-летняя девушка получила легкое ранение в голень осколком от сбитого аппарата.
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