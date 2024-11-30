https://ria.ru/20241130/ka-52m-1986636133.html

Экипаж Ка-52М уничтожил личный состав ВСУ в Курской области

Экипаж Ка-52М уничтожил личный состав ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.11.2024

Экипаж Ка-52М уничтожил личный состав ВСУ в Курской области

Экипаж российского ударного вертолета Ка-52М уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T16:13

2024-11-30T16:13

2024-11-30T17:14

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Экипаж российского ударного вертолета Ка-52М уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны."Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М уничтожил живую силу и опорный пункт подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — указали в ведомстве.Летчики выпустили ракеты по позициям противника в рамках поддержки подразделений группировки "Север". После нанесения удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей.

https://ria.ru/20241130/minoborony-1986623659.html

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Уничтожение опорного пункта и личного состава ВСУ российскими летчиками Российские летчики на вертолете Ка-52м выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области, соответствующее видео приводит Минобороны РФ 2024-11-30T16:13 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, украина