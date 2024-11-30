https://ria.ru/20241130/ka-52m-1986636133.html
Экипаж Ка-52М уничтожил личный состав ВСУ в Курской области
Экипаж Ка-52М уничтожил личный состав ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.11.2024
Экипаж Ка-52М уничтожил личный состав ВСУ в Курской области
Экипаж российского ударного вертолета Ка-52М уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T16:13
2024-11-30T16:13
2024-11-30T17:14
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Экипаж российского ударного вертолета Ка-52М уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны."Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М уничтожил живую силу и опорный пункт подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — указали в ведомстве.Летчики выпустили ракеты по позициям противника в рамках поддержки подразделений группировки "Север". После нанесения удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей.
https://ria.ru/20241130/minoborony-1986623659.html
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Уничтожение опорного пункта и личного состава ВСУ российскими летчиками
Российские летчики на вертолете Ка-52м выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области, соответствующее видео приводит Минобороны РФ
2024-11-30T16:13
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Украина
Экипаж Ка-52М уничтожил личный состав ВСУ в Курской области
Экипаж Ка-52М уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в Курской области