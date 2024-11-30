https://ria.ru/20241130/izrail-1986616527.html

Израиль атаковал объекты в Сирии рядом с ливанской границей

Израиль атаковал объекты в Сирии рядом с ливанской границей - РИА Новости, 30.11.2024

Израиль атаковал объекты в Сирии рядом с ливанской границей

ВВС Израиля атаковали в Сирии рядом с ливанской границей объекты, которые, по данным израильских военных, использовались для контрабанды оружия движению... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T11:57

2024-11-30T11:57

2024-11-30T13:13

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноя - РИА Новости. ВВС Израиля атаковали в Сирии рядом с ливанской границей объекты, которые, по данным израильских военных, использовались для контрабанды оружия движению "Хезболлах", что нарушает нынешнее соглашение о перемирии, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Сегодня утром ВВС Израиля на основе данных разведки нанесли удар по объектам военной инфраструктуры, прилегающим к пограничным переходам между Сирией и Ливаном, которые активно использовались "Хезболлах" для контрабанды оружия из Сирии в Ливан", - говорится в сообщении.Военные отметили, что удар был нанесен после выявления активности по ​​контрабанде оружия "Хезболлах" из Сирии в Ливан в нарушение действующего соглашения о прекращении огня между движением и Израилем.

https://ria.ru/20241122/mid-1985234363.html

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в мире, израиль, сирия, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал), ливан