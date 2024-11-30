В Иране потребовали исключения Израиля из Генассамблеи ООН
Генсек СПЧ Ирана Гариб-Абади: Израиль должен быть исключен из Генассамблеи ООН
© AP Photo / Frank Franklin IIЗаседание Генеральной Ассамблеи ООН
© AP Photo / Frank Franklin II
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 30 ноя – РИА Новости. Иран обращается к четырем высокопоставленным чиновникам ООН с требованием исключения Израиля из Генеральной ассамблеи организации, заявил генеральный секретарь иранского Совета по правам человека Казем Гариб-Абади.
В заявлении Гариб-Абади указано, что оно адресовано генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, председателю экономического и социального совета ООН Роберту Рею, главе комиссии ООН по делам женщин Абд аль-Азиз умм аль-Васил и верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку.
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"Несомненно, настало время Израилю ответить и рассчитаться за свои преступления, в частности, быть приговоренным к исключению из ООН… Также в этом отношении широким кругом членов ООН недавно было выдвинуто серьезное требование прервать членство Израиля в Генассамблее ООН. Совместные сопротивление и стойкость, а также максимальная изоляция — единственный способ остановить машину убийств этого преступного режима", – приводит текст заявления генсека СПЧ Ирана агентство Fars.
Нарушение устава ООН, четырех Женевских конвенций, международных прав человека и гуманитарных прав – такие обвинения выдвигает Иран в своем заявлении. Убийства женщин и детей, обстрелы жилых кварталов, систематическое разрушение системы образования Палестины и Ливана, а также иные военные преступления и преступления против человечности приводятся в обращении Гариб-Абади со ссылками на соответствующие доклады международных организаций в качестве доказательств виновности Израиля.
Израильская армия третий день продолжает нарушать соглашение о прекращении огня вступившее в силу в 4.00 утра среды. В четверг израильский беспилотники атаковали машину в пограничном поселении Маркаба. При этом израильская боевая авиация систематически нарушает воздушное пространство Ливана, а разведывательные беспилотники не покидают Южный Ливан.
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,3 тысячи палестинцев, пострадали свыше 105 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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