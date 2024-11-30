https://ria.ru/20241130/gruziya-1986657725.html
Протестующие у парламента Грузии забрасывают спецназ петардами
Протестующие у парламента Грузии забрасывают спецназ петардами - РИА Новости, 30.11.2024
Протестующие у парламента Грузии забрасывают спецназ петардами
Участники оппозиционного митинга у парламента Грузии начали метать петарды в строй грузинского спецназа на боковой улице у здания, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T20:07
2024-11-30T20:07
2024-11-30T23:19
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ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Участники оппозиционного митинга у парламента Грузии начали метать петарды в строй грузинского спецназа на боковой улице у здания, передает корреспондент РИА Новости.За строем спецназа, который стал целью митингующих, выехал грузовик с водометом, находящийся на расстоянии 10-20 метров от участников протестов.Сторонники оппозиционных сил ранее в субботу заполонили площадь перед парламентом и прилегающую проезжую часть проспекта Руставели, движение автомобилей перекрыто полицией. Некоторые митингующие бьют по заграждению у лицевой части здания, за преграду забрасывали петарды. Боковая улица и вход в здание с тыльной стороны перекрыты силовиками.Очередная серия акций оппозиции началась в четверг после того, как премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что, по конституции, президент должен быть беспартийным, призывала к протестам из-за итогов выборов.
https://ria.ru/20241130/zurabishvili--1986658122.html
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Протестующие у парламента Грузии забрасывают спецназ петардами
Протестующие у парламента Грузии забрасывают спецназ петардами, передает корреспондент РИА Новости
2024-11-30T20:07
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РИА Новости
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, евросоюз, тбилиси, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили, Евросоюз, Тбилиси, Протесты в Грузии — 2024
Протестующие у парламента Грузии забрасывают спецназ петардами
Протестующие у парламента Грузии оппозиционеры забрасывают спецназ петардами