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Премьер Грузии заявил о более чем 50 полицейских, пострадавших на протестах

Премьер Грузии заявил о более чем 50 полицейских, пострадавших на протестах - РИА Новости, 30.11.2024

Премьер Грузии заявил о более чем 50 полицейских, пострадавших на протестах

Более 50 сотрудников правоохранительных органов пострадали на акциях протеста в Тбилиси, около 30 из них потребовалось хирургическое вмешательство, заявил... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T13:14

2024-11-30T13:14

2024-11-30T23:19

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протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Более 50 сотрудников правоохранительных органов пострадали на акциях протеста в Тбилиси, около 30 из них потребовалось хирургическое вмешательство, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге."Со стороны митингующих имело место брутальное насилие против полицейских… они использовали коктейли Молотова и пиротехнику… пострадали более 50 правоохранителей, около 30 из них потребовалось хирургическое вмешательство", - заявил Кобахидзе.

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Столкновения протестующих с полицией в Тбилиси Полиция применила водомет против собравшихся на акцию у здания парламента в Тбилиси сторонников оппозиции, передает корреспондент РИА Новости. 2024-11-30T13:14 true PT0M08S

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