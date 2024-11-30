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Премьер Грузии заявил о более чем 50 полицейских, пострадавших на протестах
Премьер Грузии заявил о более чем 50 полицейских, пострадавших на протестах - РИА Новости, 30.11.2024
Премьер Грузии заявил о более чем 50 полицейских, пострадавших на протестах
Более 50 сотрудников правоохранительных органов пострадали на акциях протеста в Тбилиси, около 30 из них потребовалось хирургическое вмешательство, заявил... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T13:14
2024-11-30T13:14
2024-11-30T23:19
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парламентские выборы в грузии — 2024
ираклий кобахидзе
протесты в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Более 50 сотрудников правоохранительных органов пострадали на акциях протеста в Тбилиси, около 30 из них потребовалось хирургическое вмешательство, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге."Со стороны митингующих имело место брутальное насилие против полицейских… они использовали коктейли Молотова и пиротехнику… пострадали более 50 правоохранителей, около 30 из них потребовалось хирургическое вмешательство", - заявил Кобахидзе.
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РИА Новости
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Столкновения протестующих с полицией в Тбилиси
Полиция применила водомет против собравшихся на акцию у здания парламента в Тбилиси сторонников оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
2024-11-30T13:14
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PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, грузия, тбилиси, парламентские выборы в грузии — 2024, ираклий кобахидзе, видео, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Тбилиси, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Ираклий Кобахидзе, Протесты в Грузии — 2024
Премьер Грузии заявил о более чем 50 полицейских, пострадавших на протестах
ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Более 50 сотрудников правоохранительных органов пострадали на акциях протеста в Тбилиси, около 30 из них потребовалось хирургическое вмешательство, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге.
2024-11-30T13:14
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PT0M08S
Премьер Грузии заявил о более чем 50 полицейских, пострадавших на протестах
Кобахидзе: во время протестов в Тбилиси пострадали более 50 полицейских