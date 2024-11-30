https://ria.ru/20241130/gruziya-1986599641.html

За два дня протестов в Тбилиси задержали 107 человек

За два дня протестов в Тбилиси задержали 107 человек - РИА Новости, 30.11.2024

За два дня протестов в Тбилиси задержали 107 человек

Более 100 сторонников оппозиции задержали на акции протеста в пятницу и в ночь на субботу у парламента Грузии, сообщило МВД страны. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T07:47

2024-11-30T07:47

2024-11-30T23:20

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протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — РИА Новости. Более 100 сторонников оппозиции задержали на акции протеста в пятницу и в ночь на субботу у парламента Грузии, сообщило МВД страны."С целью восстановления порядка сотрудники МВД использовали установленные законом спецсредства, <…> задержаны 107 человек", — говорится в заявлении.Протестующих задерживали по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции.В результате нападений протестующих пострадали десять полицейских. Один находится в больнице с ожогами.Оппозиционеры повредили ворота, защитное ограждение около парламента и другую инфраструктуру, подожгли разные предметы, сломали камеры видеонаблюдения.Акции оппозиции начались в Грузии в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года.Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20241130/tbilisi-1986588486.html

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