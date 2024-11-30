https://ria.ru/20241130/gruziya-1986532194.html

"Пытаются отбить вложения". На границе с Россией начался Майдан

"Пытаются отбить вложения". На границе с Россией начался Майдан - РИА Новости, 30.11.2024

"Пытаются отбить вложения". На границе с Россией начался Майдан

Власти Грузии отказались от вступления в Евросоюз как минимум до 2028-го. Это вызвало массовые акции протеста по всей стране и уличные беспорядки в центре... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T08:00

2024-11-30T08:00

2024-11-30T08:06

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михаил саакашвили

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Власти Грузии отказались от вступления в Евросоюз как минимум до 2028-го. Это вызвало массовые акции протеста по всей стране и уличные беспорядки в центре Тбилиси. Президент Саломе Зурабишвили обвинила правительство в госперевороте. Что происходит на Южном Кавказе — в материале РИА Новости.Пятое предупреждениеФормальным поводом для нового витка политического кризиса стала пятая по счету резолюция Европарламента, направленная против правящей "Грузинской мечты". За документ проголосовали 444 евродепутата, против — 72. Как сказано в заявлении, партия фальсифицировала парламентские выборы и в целом проводит пророссийскую политику.По сути, резолюция — краткий пересказ всех претензий оппозиции к правительству. В ней упомянуты фальсификации, давление на избирателей, авторитарные законы, принятые накануне выборов, и тому подобное. Формат документа не предполагает перечисления доказательств, поэтому противники "Грузинской мечты" оказались в выгодном положении — за месяц они не смогли найти ничего подобного.Как бы там ни было, Европарламент призвал всех членов ЕС ввести персональные санкции против "должностных лиц и политических лидеров в Грузии, которые несут ответственность за отход от демократии, нарушения избирательных законов и стандартов, административные злоупотребления и ненадлежащее использование государственных институтов". Прежде всего речь идет о премьер-министре Ираклии Кобахидзе, мэре Тбилиси Кахе Каладзе, спикере парламента Шалве Папуашвили, председателе "Грузинской мечты" Ираклии Гарибашвили и основателе партии — Бидзине Иванишвили. Такие же меры распространятся на всех судей, выносящих политически мотивированные приговоры.Кроме того, Европарламент предложил "пересмотреть безвизовый статус Грузии с возможностью его приостановления, если будет сочтено, что стандарты ЕС в области демократического управления и свобод не соблюдаются". Параллельно евродепутаты посчитали нужным "серьезно ограничить официальные контакты на уровне ЕС с правительством и парламентом Грузии".Также они выступили за то, чтобы передать 120 миллионов евро, предназначенные для официального Тбилиси, представителям гражданского общества в Грузии, включая СМИ и прочие неправительственные организации. Ранее эти деньги были заморожены Брюсселем.Ультиматум ТбилисиМежду тем парламент Грузии утвердил новый состав правительства во главе с Кобахидзе. "Наша задача — движение к Евросоюзу. Этот путь будет сложным. У нас впереди примерно шесть лет. Наша цель — членство в Евросоюзе к 2030 году. У ЕС есть свои условия, и мы должны учитывать их от начала до конца. Естественно, мы готовы принять все те условия, которые не противоречат национальным интересам нашей страны, и здесь проходит граница, связанная с достоинством. Евросоюз также должен доказать, что уважает наше достоинство", — заявил переназначенный премьер-министр.Кобахидзе подчеркнул: в частности, Брюсселю следует защищать национальные интересы грузин и традиционные ценности.Чуть позже, узнав о принятой резолюции, он развил свою мысль: "Грузинская мечта" решила "не ставить вопрос об открытии переговоров с Евросоюзом в повестку дня до конца 2028 года", а также "отказывается от любых бюджетных грантов ЕС до конца 2028-го". Он отметил, что отношения Грузия — ЕС могут быть только двусторонними и для "гордой и уважающей себя нации, грузинского народа" категорически неприемлемо, чтобы некоторые европейские политики и чиновники представляли отношения Грузии и ЕС как одностороннее явление. "Еще более неприемлемым является весь каскад оскорблений, которые мы слышим от этих людей все эти годы. <…> За последние три года Европарламент принял пять резолюций, полных лжи и оскорблений, которые не разделяли не только грузинское общество, но и Еврокомиссия и Европейский совет", — пояснил Кобахидзе.Реакция оппозицииПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение премьер-министра нелегитимным. По ее словам, таким образом Кобахидзе пытается положить конец грузинской государственности и поставить республику в зависимость от России. "Сегодня это незаконное правительство объявило своему народу не мир, а войну", — заявила она.Также Зурабишвили раскритиковала европейских дипломатов за то, что "они немного запоздали со своими оценками". "Я попросила их сейчас же принять все решения, которые нужно было принять давно, и помочь нам в единственном требовании, которое является требованием нашим и народа: назначить и провести новые выборы", — сказала президент.При этом она призвала всех членов оппозиции и представителей организаций гражданского общества отложить в сторону разногласия и выразила готовность поддержать их в этом процессе как "единственный легитимный институт в этой стране". "Сегодня нам нужны рациональные решения, принимаемые скоординированно", — добавила Зурабишвили. Кроме того, она попросила государственных служащих, полицию и армию не повиноваться "Грузинской мечте".Результат не заставил себя ждать. В ночь на 29 ноября в городах Грузии тысячи людей вышли на улицу. Самые ожесточенные столкновения с силовиками были в центре Тбилиси. В ход пустили камни, водометы, слезоточивый газ. Ранения получили 32 полицейских. Однако к утру протестующие все же отправились по домам.Отчетный протест"Было печально наблюдать за тем, как Зурабишвили пыталась убедить полицию встать на сторону демонстрантов. Бабуля еле ходит и обращается к спецназовцу, который при Саакашвили бил оппозиционеров точно так же, как и сейчас, и будет это делать при следующей власти, потому что это его работа. В результате она уже через десять минут оставила попытки о чем-то договориться с силовиками и ушла домой", — сказал в ходе круглого стола в Институте стран СНГ грузинский политолог Арчил Сихарулидзе.Вместе с тем эксперт подчеркнул, что в Тбилиси в драки с полицией обычно вступают не тысячи протестующих, как это пытаются представить оппозиционные медиа, а максимум 200 заранее подготовленных человек. Лидеры оппозиции при этом не присутствуют и возвращаются только после того, как все закончится, чтобы рассказать о беспределе силовиков.По словам Сихарулидзе, в последние годы часть молодежи решила, что ей можно проявлять активизм в виде экстремизма, и политики этим пользуются. Причем все происходит под флагами ЕС. Для этой категории людей Евросоюз стал чем-то священным, и они готовы драться за него, не понимая, какой он на самом деле. "Получается, что у нас много флагов ЕС, но мало европейского наполнения. Слишком много иллюзий и сказок", — отметил Сихарулидзе.Впрочем, нынешние акции не приведут к госперевороту, считают участники круглого стола. Во-первых, протестующих слишком мало. Во-вторых, оппозиция раздроблена и переживает закат, а не подъем."Михаил Саакашвили уходит в историю. Он больше не будет активным политическим деятелем. Мы видим, что на первый план вышли люди, которые десять лет назад были даже не на вторых, а на третьих ролях, подносили ему патроны. Но им не хватает личной харизмы, чтобы вести за собой других. К тому же они не во всем и не везде готовы идти по одному пути", — полагает заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.Кроме того, добавил он, поствыборная активность была ожидаемой. По его мнению, то, что мы наблюдаем сейчас, можно даже назвать разочаровывающим. "Оппозиция надеялась сформировать коалиционное правительство, но в итоге оказалось, что на парламентских выборах 2020-го она выступила сильнее. Сегодня она ведет себя крайне невнятно. Такое ощущение, что она пытается делать хотя бы что-то, чтобы оправдать выделенное ей финансирование", — пояснил Муханов.Эксперты уверены: если бы оппозиция чувствовала себя в силах захватить власть, она бы устраивала уличные беспорядки начиная с 26 октября. Но сколько-нибудь серьезная акция состоялась лишь спустя месяц. При этом мероприятие было локальным и не смогло пошатнуть позиции "Грузинской мечты".

https://ria.ru/20241125/gruziya-1985008200.html

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в мире, грузия, тбилиси, россия, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, евросоюз, европарламент, европейский совет, парламентские выборы в грузии — 2024