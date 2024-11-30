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В здании парламента Грузии вспыхнул пожар - РИА Новости, 01.12.2024
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23:08 30.11.2024 (обновлено: 00:20 01.12.2024)
https://ria.ru/20241130/gruzija-1986671279.html
В здании парламента Грузии вспыхнул пожар
В здании парламента Грузии вспыхнул пожар - РИА Новости, 01.12.2024
В здании парламента Грузии вспыхнул пожар
Кратковременное возгорание произошло в здании парламента Грузии, которое протестующие забрасывают петардами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2024
2024-11-30T23:08
2024-12-01T00:20
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
евросоюз
парламентские выборы в грузии — 2024
протесты в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — РИА Новости. Кратковременное возгорание произошло в здании парламента Грузии, которое протестующие забрасывают петардами, передает корреспондент РИА Новости. Огонь в окне был встречен бурным одобрением толпы митингующих, но вскоре он погас. Из другого окна здания, куда протестующие направляли залпы фейерверков, пошел дым. Участники акции также разожгли костер перед парламентом. Сторонники оппозиции в субботу заполонили площадь перед парламентом и прилегающую проезжую часть проспекта Руставели, полиция остановила движение автомобилей. Боковая улица и вход в здание с тыльной стороны перекрыты силовиками. Некоторые участники митинга бросали петарды в строй спецназа, а также из пиротехнических изделий обстреляли внутренний двор парламента. Акции протеста начались в Грузии в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству страны в ЕС. За последние два дня в отделы доставили 107 человек. Протестующих задерживали по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции. В результате нападений пострадали десять полицейских, один из них находится в больнице с ожогами.Как сообщила ранее в субботу Служба госбезопасности Грузии, некоторые неправительственные организации и политические партии заинтересованы в насильственном захвате власти в стране.Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20241129/gruziya-1986389094.html
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, евросоюз, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили, Евросоюз, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Протесты в Грузии — 2024
В здании парламента Грузии вспыхнул пожар

В парламенте Грузии, куда протестующие бросают петарды, произошло возгорание

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — РИА Новости. Кратковременное возгорание произошло в здании парламента Грузии, которое протестующие забрасывают петардами, передает корреспондент РИА Новости.
Огонь в окне был встречен бурным одобрением толпы митингующих, но вскоре он погас. Из другого окна здания, куда протестующие направляли залпы фейерверков, пошел дым. Участники акции также разожгли костер перед парламентом.
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Сторонники оппозиции в субботу заполонили площадь перед парламентом и прилегающую проезжую часть проспекта Руставели, полиция остановила движение автомобилей. Боковая улица и вход в здание с тыльной стороны перекрыты силовиками. Некоторые участники митинга бросали петарды в строй спецназа, а также из пиротехнических изделий обстреляли внутренний двор парламента.
Акции протеста начались в Грузии в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству страны в ЕС. За последние два дня в отделы доставили 107 человек. Протестующих задерживали по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции. В результате нападений пострадали десять полицейских, один из них находится в больнице с ожогами.
Как сообщила ранее в субботу Служба госбезопасности Грузии, некоторые неправительственные организации и политические партии заинтересованы в насильственном захвате власти в стране.
Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
Сотрудники полиции Грузии во время акции протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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