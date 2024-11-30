https://ria.ru/20241130/gruzija-1986655662.html
Полиция перекрыла митингующим проход к входу в парламент Грузии
Полиция перекрыла митингующим проход к входу в парламент Грузии - РИА Новости, 30.11.2024
Полиция перекрыла митингующим проход к входу в парламент Грузии
Заслон из сотрудников полиции перекрыл движение по одной из боковых улиц у парламента Грузии в Тбилиси на фоне масштабного митинга оппозиции, передает... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T19:42
2024-11-30T19:42
2024-11-30T23:19
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ираклий кобахидзе
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парламентские выборы в грузии — 2024
протесты в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Заслон из сотрудников полиции перекрыл движение по одной из боковых улиц у парламента Грузии в Тбилиси на фоне масштабного митинга оппозиции, передает корреспондент РИА Новости. Также сотрудники полиции перекрыли проход к входу в парламент с тыловой стороны здания, где собралась небольшая группа участников митинга.Сторонники оппозиционных сил ранее в субботу заполонили площадь перед парламентом и прилегающую проезжую часть проспекта Руставели, движение автомобилей перекрыто полицией. Некоторые митингующие бьют по заграждению у лицевой части здания, за преграду забрасывали петарды. Очередная серия акций оппозиции началась в четверг после того, как премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что, по конституции, президент должен быть беспартийным, призывала к протестам из-за итогов выборов.
https://ria.ru/20241129/gruziya-1986389094.html
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Сторонники грузинской оппозиции бьют по ограждению и бросают петарды у здания парламента
Сторонники грузинской оппозиции, собравшиеся на митинг у здания парламента в Тбилиси, бьют по металлическому ограждению, забрасывают за него петарды, передает корреспондент РИА Новости
2024-11-30T19:42
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PT0M09S
РИА Новости
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, евросоюз, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили, Евросоюз, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Протесты в Грузии — 2024
Полиция перекрыла митингующим проход к входу в парламент Грузии
Полиция перекрыла движение у парламента Грузии из-за масштабной акции оппозиции