https://ria.ru/20241130/gruzija-1986646805.html

В Грузии сообщили о задержании восьмерых россиян

В Грузии сообщили о задержании восьмерых россиян - РИА Новости, 30.11.2024

В Грузии сообщили о задержании восьмерых россиян

Грузинская провластная телекомпания "Имеди" заявила о задержании восьми россиян за нападения на силовиков на прошедшей акции оппозиционеров в Тбилиси. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T18:03

2024-11-30T18:03

2024-11-30T23:19

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ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

евросоюз

парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — РИА Новости. Грузинская провластная телекомпания "Имеди" заявила о задержании восьми россиян за нападения на силовиков на прошедшей акции оппозиционеров в Тбилиси. "В ходе акций протеста были арестованы десять граждан зарубежных стран, в том числе граждане России, Белоруссии и США", — говорится в сообщении.Уточняется, что восемь из десяти задержанных — россияне.Ранее в субботу МВД Грузии сообщило, что после прошедших в последние два дня митингов в отделы доставили 107 человек. Протестующих задерживали по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции. В результате нападений пострадали десять полицейских. Один находится в больнице с ожогами.Оппозиционеры также повредили ворота, защитное ограждение около парламента и другую инфраструктуру, подожгли разные предметы, сломали камеры видеонаблюдения.Акции оппозиции начались в Грузии в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству страны в ЕС.Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя, согласно конституции, она должна быть беспартийной, призывала к протестам из-за итогов выборов.

https://ria.ru/20241129/gruziya-1986389094.html

https://ria.ru/20241129/tbilisi-1986347642.html

https://ria.ru/20241130/gruziya-1986532194.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, россия, тбилиси, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, евросоюз, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024