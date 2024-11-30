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В Грузии сообщили о задержании восьмерых россиян - РИА Новости, 30.11.2024
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18:03 30.11.2024 (обновлено: 23:19 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/gruzija-1986646805.html
В Грузии сообщили о задержании восьмерых россиян
В Грузии сообщили о задержании восьмерых россиян - РИА Новости, 30.11.2024
В Грузии сообщили о задержании восьмерых россиян
Грузинская провластная телекомпания "Имеди" заявила о задержании восьми россиян за нападения на силовиков на прошедшей акции оппозиционеров в Тбилиси. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T18:03
2024-11-30T23:19
в мире
грузия
россия
тбилиси
ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
евросоюз
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — РИА Новости. Грузинская провластная телекомпания "Имеди" заявила о задержании восьми россиян за нападения на силовиков на прошедшей акции оппозиционеров в Тбилиси. &quot;В ходе акций протеста были арестованы десять граждан зарубежных стран, в том числе граждане России, Белоруссии и США&quot;, — говорится в сообщении.Уточняется, что восемь из десяти задержанных — россияне.Ранее в субботу МВД Грузии сообщило, что после прошедших в последние два дня митингов в отделы доставили 107 человек. Протестующих задерживали по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции. В результате нападений пострадали десять полицейских. Один находится в больнице с ожогами.Оппозиционеры также повредили ворота, защитное ограждение около парламента и другую инфраструктуру, подожгли разные предметы, сломали камеры видеонаблюдения.Акции оппозиции начались в Грузии в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству страны в ЕС.Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя, согласно конституции, она должна быть беспартийной, призывала к протестам из-за итогов выборов.
https://ria.ru/20241129/gruziya-1986389094.html
https://ria.ru/20241129/tbilisi-1986347642.html
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в мире, грузия, россия, тбилиси, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, евросоюз, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Россия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили, Евросоюз, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Протесты в Грузии — 2024
В Грузии сообщили о задержании восьмерых россиян

Имеди: в Тбилиси задержали восемь россиян за атаку на силовиков на митинге

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — РИА Новости. Грузинская провластная телекомпания "Имеди" заявила о задержании восьми россиян за нападения на силовиков на прошедшей акции оппозиционеров в Тбилиси.
«

"В ходе акций протеста были арестованы десять граждан зарубежных стран, в том числе граждане России, Белоруссии и США", — говорится в сообщении.

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Уточняется, что восемь из десяти задержанных — россияне.
Ранее в субботу МВД Грузии сообщило, что после прошедших в последние два дня митингов в отделы доставили 107 человек. Протестующих задерживали по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции. В результате нападений пострадали десять полицейских. Один находится в больнице с ожогами.
Оппозиционеры также повредили ворота, защитное ограждение около парламента и другую инфраструктуру, подожгли разные предметы, сломали камеры видеонаблюдения.
Акции оппозиции начались в Грузии в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству страны в ЕС.
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Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя, согласно конституции, она должна быть беспартийной, призывала к протестам из-за итогов выборов.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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