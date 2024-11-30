"Верхний Ларс" открыли для проезда грузовиков
"Верхний Ларс" на границе с Грузией открыли для движения грузового транспорта
© Фото : пресс-служба администрации республики Северная Осетия - АланияАвтомобильный пункте пропуска через государственную границу РФ "Верхний Ларс"
Автомобильный пункте пропуска через государственную границу РФ "Верхний Ларс". Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноября - РИА Новости. Движение для грузовых транспортных средств в автомобильном пункте пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией открыто, сообщила пресс-служба ФГКУ "Росгранстрой".
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"ФГКУ Росгранстрой сообщает о возобновлении движения через автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" для грузового транспорта", - говорится в сообщении.
Во вторник ведомство сообщало о закрытии движения для всех видов транспортных средств из-за ухудшения погодных условий. Движение для легковых авто было открыто в пятницу вечером.
"В настоящее время движение открыто для грузовых, легковых и пассажирских транспортных средств в связи с улучшением погодных условий", - уточнили в "Росгранстрое".
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