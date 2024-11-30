https://ria.ru/20241130/gruzija-1986629597.html

"Верхний Ларс" открыли для проезда грузовиков

"Верхний Ларс" открыли для проезда грузовиков - РИА Новости, 30.11.2024

"Верхний Ларс" открыли для проезда грузовиков

Движение для грузовых транспортных средств в автомобильном пункте пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией открыто, сообщила пресс-служба ФГКУ... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T14:56

2024-11-30T14:56

2024-11-30T14:56

авто

грузия

росгранстрой

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МОСКВА, 30 ноября - РИА Новости. Движение для грузовых транспортных средств в автомобильном пункте пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией открыто, сообщила пресс-служба ФГКУ "Росгранстрой". "ФГКУ Росгранстрой сообщает о возобновлении движения через автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" для грузового транспорта", - говорится в сообщении. Во вторник ведомство сообщало о закрытии движения для всех видов транспортных средств из-за ухудшения погодных условий. Движение для легковых авто было открыто в пятницу вечером. "В настоящее время движение открыто для грузовых, легковых и пассажирских транспортных средств в связи с улучшением погодных условий", - уточнили в "Росгранстрое".

https://ria.ru/20240806/fts-1964418461.html

грузия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, грузия, росгранстрой