https://ria.ru/20241130/globalisty-1986534930.html

Глобалисты уничтожают Марин Ле Пен, но целятся в Россию

Глобалисты уничтожают Марин Ле Пен, но целятся в Россию - РИА Новости, 30.11.2024

Глобалисты уничтожают Марин Ле Пен, но целятся в Россию

Украина проигрывает СВО, а вместе с ней в противостоянии с нами проигрывают США и общеевропейский блок. Это не секрет, не тайна, но об этом не говорят с высоких РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T08:00

2024-11-30T08:00

2024-11-30T08:04

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украина

марин ле пен

европа

аналитика

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Украина проигрывает СВО, а вместе с ней в противостоянии с нами проигрывают США и общеевропейский блок. Это не секрет, не тайна, но об этом не говорят с высоких трибун и в мейнстримной западной медийке. А делать и дальше вид, что все "под контролем" и что "ситуация развивается нормально", не удается. Табуирована тема западного и украинского фиаско оттого, что евроатлантистам, разумеется, это все категорически не нравится. Наблюдать за тем, как медленно, но верно наша армия, которая сжимает вэсэушников и наемников (их присутствие тоже перестали скрывать, назвав "добровольцами, защищающими демократию и европейские ценности") в клещи, глобалисты тоже не могут. Поэтому они решили зайти с флангов.Это лишь кажется, что требование обвинения запретить лидеру правой французской парламентской фракции, представляющей "Национальное объединение", быть избранной и судебное ходатайство защиты Марин Ле Пен именно этот пункт будущего наказания в приговоре опустить, никак не связаны с текущей внешней политикой. Детали процесса над главным оппонентом Макрона освещаются в рубрике "другие новости", зато все, что так или иначе сегодня связано с геополитическим кризисом (и придуманным триумфом Киева) в Европе, вновь вернулось в первые строчки повестки дня.Марин Ле Пен не грозила бы политическая, как она сама это определила, смерть, если бы у тех, кто надзирает над хозяином Елисейского дворца, наличествовала уверенность в беспроблемной передаче власти преемнику Макрона. Тот, кого хотят сделать победителем на выборах президента в 2027 году, будет обязан действовать по прежним вашингтонским выкройкам. В случае если воля социума окажется сильнее, чем политтехнологические кунштюки и колоссальные финансовые вливания, об играх в "Украину це не Россию" можно будет забыть.О том, что судьба Ле Пен как политика предрешена, стало понятно до всяких судебных прений на процессе о найме "не тех, не тогда и не за правильные деньги", проходящем во Франции, когда на пост главы Еврокомиссии вторично без сучка и задоринки назначили фон дер Ляйен. Но с хвостом иска о закупках на десятки миллиардов противоковидных вакцин, решение о которых фрау председательница единолично приняла по телефону. С помощью эсэмэсок, отправленных главному в корпорации Pfizer Альберту Бурла. И хотя суд вроде взялся иск рассматривать, понятно, что никаких резких решений, хотя бы минимально приближенных к тем, что ожидают Марин Ле Пен, непредвзятой и независимой европейской юстицией принято не будет.Марин Ле Пен — главный враг европейского глубинного государства. А вот фон дер Ляйен — его ставленница. И пока это государство, как спрут, опутало щупальцами практически все национальные властные элиты, Ле Пен будет парией. Хоть за нее и партию, чьи интересы она представляет, проголосовали тринадцать миллионов французов. Фон дер Ляйен же в данной конфигурации не более чем политическая самозванка. И именно поэтому она нужна негласно решающим, кто будет следующим хозяином Елисейского дворца.Выборы во Франции должны состояться через два с небольшим года. Репрессии против Ле Пен, пусть и обернутые в бумажку "независимого правосудия", идут сейчас. Это означает, что коллективный Запад, часть которого и есть европейское глубинное государство, не намерен идти ни на какие политические или военные компромиссы с Россией.Марин Ле Пен, над головой которой подвесили дамоклов меч, чтобы не рыпалась, — всего лишь побочная потеря в арьергардных боях, ведущихся глубинным государством против европейских избирателей.А все эти разговоры про "мирный план", "дорожную карту", "дипломатическое урегулирование" есть сотрясания воздуха, "белый шум" и новая попытка ввести нас в заблуждение. Ну, чтобы мы доверились, а потом поняли, что ВСУ за время передышки получили новые вооружения, а личный состав уже открыто подчиняется натовским военным.Терпя очевидный для всех, кроме них самих, военный и политический крах — и в Киеве, и на ЛБС, — западники делают то, что делали всегда. Они пытаются выиграть время.По обоим берегам Атлантики есть богатые исторические традиции. Это ведь Вашингтон и Лондон играли в сепаратные переговоры с нацистами за нашей спиной, пока советские солдаты проливали кровь, освобождая Европу от коричневой чумы. Сейчас война с нами с буфером в виде Украины, пусть и территориально локальная, носит тот же планетарный характер.Сражение идет, глобалисты платят (война — не маневры, на ней убивают), как они и привыкли, им чужой и ими же презираемой украинской кровью и украинскими жизнями. Мы же платим кровью своей. Купиться сегодня на посулы и ужимки самого примитивного свойства для нас означает обесценивание принесенной жертвы. Пойти на такое — означает предать. Тех, кто погиб, защищая Родину. И предать нас самих.

https://ria.ru/20241127/mart-1986095011.html

https://ria.ru/20241126/france-1985885397.html

https://ria.ru/20241129/ukraina-1986448226.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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россия, украина, марин ле пен, европа, аналитика