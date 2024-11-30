https://ria.ru/20241130/giena-1986622939.html

Гиененок из Московского зоопарка сделал первые шаги в большой вольер

Гиененок из Московского зоопарка сделал первые шаги в большой вольер - РИА Новости, 30.11.2024

Гиененок из Московского зоопарка сделал первые шаги в большой вольер

Гиенёнок в Московском зоопарке сделал первые шаги в большой вольер, сообщила гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T13:33

2024-11-30T13:33

2024-11-30T13:33

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Гиенёнок в Московском зоопарке сделал первые шаги в большой вольер, сообщила гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале. "Сегодня мы переживаем волнующий момент вместе с тысячами поклонников нашего маленького гиенёнка. Впервые он сделал шаги в большой вольер, открывая перед собой новый мир. Это событие, к которому мы готовились долгое время, и вот настал тот самый день", - рассказала Акулова. Директор отметила, чтобы помочь маленькому герою почувствовать себя увереннее, работники зоопарка создали для него уютное пространство, окружённое знакомыми вещами: старыми домиками и переноской, пропитанной его собственным запахом. "Здесь он может ощущать контроль над ситуацией, видеть границы своей территории и постепенно адаптироваться к новому месту", - отметила Акулова. Она подчеркнула, что сейчас посетителям зоопарка ещё нельзя увидеть его прогулки. Всё закрыто тростниковыми матами, чтобы дать гиенёнку возможность спокойно адаптироваться. "Мы просим вас набраться терпения. Скоро наступит тот день, когда вы сможете наблюдать, как наш маленький исследователь начинает "хозяйничать" в своём новом доме", - добавила Акулова. Ранее сообщалось, что детеныш бурой гиены родился в Московском зоопарке. Впервые бурые гиены появились в столичном зоопарке в 2023 году. Этот редкий вид обитает в пустынных частях прибрежных зон Южной Африки.

https://ria.ru/20241128/zoopark-1986311097.html

https://ria.ru/20241128/katjusha-1986171643.html

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южная африка, светлана акулова, московский зоопарк, россия, москва