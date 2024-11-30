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ФРГ установила личности двух подозреваемых в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 30.11.2024
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15:09 30.11.2024 (обновлено: 16:51 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/germaniya-1986630747.html
ФРГ установила личности двух подозреваемых в подрыве "Северных потоков"
ФРГ установила личности двух подозреваемых в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 30.11.2024
ФРГ установила личности двух подозреваемых в подрыве "Северных потоков"
Немецкие следователи установили личности двух подозреваемых в диверсии на "Северных потоках", заявил в интервью изданию Spiegel глава Генпрокуратуры ФРГ Йенс... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T15:09
2024-11-30T16:51
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БЕРЛИН, 30 ноя — РИА Новости. Немецкие следователи установили личности двух подозреваемых в диверсии на "Северных потоках", заявил в интервью изданию Spiegel глава Генпрокуратуры ФРГ Йенс Роммель."Да, мы продвигаемся в расследовании. Нам удалось установить личности двух подозреваемых. На мой взгляд, это успех, на который изначально нельзя было особо рассчитывать", — сказал он.По словам Роммеля, Генпрокуратуре предстоит еще много работы в выявлении остальных подозреваемых и мотивов содеянного. Он отметил, что одним из наиболее важных вопросов остается возможный контроль тех или иных стран над этой операцией. На прошлой неделе Spiegel опубликовал новые данные по диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". По данным СМИ, планированием теракта руководил бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, а команда диверсантов состояла из украинцев. При этом он намеревался организовать диверсию и на газопроводе "Турецкий поток", однако впоследствии отказался от этой идеи.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20241126/peskov-1985765899.html
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в мире, германия, россия, лондон, валерий залужный, дмитрий песков, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
В мире, Германия, Россия, Лондон, Валерий Залужный, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
ФРГ установила личности двух подозреваемых в подрыве "Северных потоков"

Германия установила личности двух подозреваемых в подрыве "Северных потоков"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток"
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БЕРЛИН, 30 ноя — РИА Новости. Немецкие следователи установили личности двух подозреваемых в диверсии на "Северных потоках", заявил в интервью изданию Spiegel глава Генпрокуратуры ФРГ Йенс Роммель.
«
"Да, мы продвигаемся в расследовании. Нам удалось установить личности двух подозреваемых. На мой взгляд, это успех, на который изначально нельзя было особо рассчитывать", — сказал он.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
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26 ноября, 12:47
По словам Роммеля, Генпрокуратуре предстоит еще много работы в выявлении остальных подозреваемых и мотивов содеянного. Он отметил, что одним из наиболее важных вопросов остается возможный контроль тех или иных стран над этой операцией.
На прошлой неделе Spiegel опубликовал новые данные по диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". По данным СМИ, планированием теракта руководил бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, а команда диверсантов состояла из украинцев. При этом он намеревался организовать диверсию и на газопроводе "Турецкий поток", однако впоследствии отказался от этой идеи.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
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26 ноября, 11:15
 
В миреГерманияРоссияЛондонВалерий ЗалужныйДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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