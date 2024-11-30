https://ria.ru/20241130/germaniya-1986630747.html

ФРГ установила личности двух подозреваемых в подрыве "Северных потоков"

ФРГ установила личности двух подозреваемых в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 30.11.2024

ФРГ установила личности двух подозреваемых в подрыве "Северных потоков"

Немецкие следователи установили личности двух подозреваемых в диверсии на "Северных потоках", заявил в интервью изданию Spiegel глава Генпрокуратуры ФРГ Йенс... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T15:09

2024-11-30T15:09

2024-11-30T16:51

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БЕРЛИН, 30 ноя — РИА Новости. Немецкие следователи установили личности двух подозреваемых в диверсии на "Северных потоках", заявил в интервью изданию Spiegel глава Генпрокуратуры ФРГ Йенс Роммель."Да, мы продвигаемся в расследовании. Нам удалось установить личности двух подозреваемых. На мой взгляд, это успех, на который изначально нельзя было особо рассчитывать", — сказал он.По словам Роммеля, Генпрокуратуре предстоит еще много работы в выявлении остальных подозреваемых и мотивов содеянного. Он отметил, что одним из наиболее важных вопросов остается возможный контроль тех или иных стран над этой операцией. На прошлой неделе Spiegel опубликовал новые данные по диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". По данным СМИ, планированием теракта руководил бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, а команда диверсантов состояла из украинцев. При этом он намеревался организовать диверсию и на газопроводе "Турецкий поток", однако впоследствии отказался от этой идеи.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20241126/peskov-1985765899.html

https://ria.ru/20241126/potok-1985732112.html

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в мире, германия, россия, лондон, валерий залужный, дмитрий песков, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2