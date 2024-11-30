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"Я возражаю": немецкий генерал сделал унизительное заявление об Украине - РИА Новости, 30.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/germaniya-1986629889.html
"Я возражаю": немецкий генерал сделал унизительное заявление об Украине
"Я возражаю": немецкий генерал сделал унизительное заявление об Украине - РИА Новости, 30.11.2024
"Я возражаю": немецкий генерал сделал унизительное заявление об Украине
Германия не может снабжать Украину оружием в необходимом количестве, заявил руководитель планово-командного штаба Министерства обороны ФРГ Кристиан Фрейдинг на... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T14:58
2024-11-30T14:58
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Германия не может снабжать Украину оружием в необходимом количестве, заявил руководитель планово-командного штаба Министерства обороны ФРГ Кристиан Фрейдинг на YouTube-канале Бундесвера."Возможности на складах Бундесвера и других стран ограничены, и военная промышленность не в состоянии поставлять новые материалы так быстро, как того требует динамика войны", — признал он.Офицер также призвал не считать немецкие ракеты "Таурус" оружием, способным существенно повлияеть на ход боевых действий."Я возражаю против того, чтобы в "Таурусах" видели главное оружие, которое изменит правила игры. Это все только политическая риторика, чтобы оказать давление", — сказал он.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.В минувший четверг президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".Российские военные нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение, заявили в Минобороны, подчеркнув, что все боевые блоки достигли объекта поражения.
https://ria.ru/20241130/zelenskiy-1986610923.html
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в мире, германия, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, нато, владимир путин, сергей лавров, бундесвер германии, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, НАТО, Владимир Путин, Сергей Лавров, Бундесвер Германии, Москва
"Я возражаю": немецкий генерал сделал унизительное заявление об Украине

Немецкий генерал Фрейдинг: ФРГ не может снабжать ВСУ оружием в нужном количестве

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Германия не может снабжать Украину оружием в необходимом количестве, заявил руководитель планово-командного штаба Министерства обороны ФРГ Кристиан Фрейдинг на YouTube-канале Бундесвера.
"Возможности на складах Бундесвера и других стран ограничены, и военная промышленность не в состоянии поставлять новые материалы так быстро, как того требует динамика войны", — признал он.
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Офицер также призвал не считать немецкие ракеты "Таурус" оружием, способным существенно повлияеть на ход боевых действий.
«
"Я возражаю против того, чтобы в "Таурусах" видели главное оружие, которое изменит правила игры. Это все только политическая риторика, чтобы оказать давление", — сказал он.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В минувший четверг президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".
Российские военные нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение, заявили в Минобороны, подчеркнув, что все боевые блоки достигли объекта поражения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФНАТОВладимир ПутинСергей ЛавровБундесвер ГерманииМосква
 
 
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