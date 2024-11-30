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СМИ сообщили о десяти погибших при ударе во время получения муки в Газе - РИА Новости, 30.11.2024
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15:09 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/gaza-1986630863.html
СМИ сообщили о десяти погибших при ударе во время получения муки в Газе
СМИ сообщили о десяти погибших при ударе во время получения муки в Газе - РИА Новости, 30.11.2024
СМИ сообщили о десяти погибших при ударе во время получения муки в Газе
Десять человек погибли во время получения муки на юге сектора Газа из-за израильского удара, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T15:09
2024-11-30T15:09
в мире
израиль
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
сектор газа
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КАИР, 30 ноя - РИА Новости. Десять человек погибли во время получения муки на юге сектора Газа из-за израильского удара, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa. "Десять человек погибли при обстреле оккупацией (Израилем – ред.) автомобиля и скопления жителей во время получения муки в районе Кизан-ан-Наджар на юге города Хан-Юнис", - говорится в сообщении телеканала. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,3 тысячи палестинцев, пострадали свыше 105 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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израиль
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в мире, израиль, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Сектор Газа
СМИ сообщили о десяти погибших при ударе во время получения муки в Газе

Al Aqsa: десять человек погибли от удара Израиля при получении муки в Газе

© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над на юге сектора Газа после израильского удара
Дым над на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
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КАИР, 30 ноя - РИА Новости. Десять человек погибли во время получения муки на юге сектора Газа из-за израильского удара, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa.
"Десять человек погибли при обстреле оккупацией (Израилем – ред.) автомобиля и скопления жителей во время получения муки в районе Кизан-ан-Наджар на юге города Хан-Юнис", - говорится в сообщении телеканала.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,3 тысячи палестинцев, пострадали свыше 105 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Сектор Газа
 
 
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