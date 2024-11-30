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"Грязная ловушка": во Франции раскрыли жуткий план Зеленского - РИА Новости, 30.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 30.11.2024 (обновлено: 16:54 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/frantsiya-1986618950.html
"Грязная ловушка": во Франции раскрыли жуткий план Зеленского
"Грязная ловушка": во Франции раскрыли жуткий план Зеленского - РИА Новости, 30.11.2024
"Грязная ловушка": во Франции раскрыли жуткий план Зеленского
Владимир Зеленский говорит о возможном отказе от территорий для того, чтобы втянуть НАТО в конфликт на Украине, заявил лидер французской партии "Патриоты"... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T12:36
2024-11-30T16:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
владимир зеленский
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский говорит о возможном отказе от территорий для того, чтобы втянуть НАТО в конфликт на Украине, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Он говорит, что временно отказывается от определенных территорий, но просит, чтобы остальная часть Украины находилась "под защитой НАТО", он глобализирует конфликт и втягивает нас в третью мировую войну!" — предупредил политик.Он призвал не поддаваться на опасный план главы киевского режима и прекратить оказывать помощь Украине.&quot;Будьте осторожны, предложение Зеленского — это грязная ловушка&quot;, — написал Филиппо.Накануне Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.Как отметил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, стремление Украины в НАТО — залог продолжения, а не окончания войны.
https://ria.ru/20241130/kiev-1986606865.html
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в мире, украина, франция, владимир зеленский, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Владимир Зеленский, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, НАТО
"Грязная ловушка": во Франции раскрыли жуткий план Зеленского

Филиппо: Зеленский говорит об отказе от территорий, чтобы втянуть НАТО в войну

© AP Photo / Vincent ThianВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский говорит о возможном отказе от территорий для того, чтобы втянуть НАТО в конфликт на Украине, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Он говорит, что временно отказывается от определенных территорий, но просит, чтобы остальная часть Украины находилась "под защитой НАТО", он глобализирует конфликт и втягивает нас в третью мировую войну!" — предупредил политик.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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Он призвал не поддаваться на опасный план главы киевского режима и прекратить оказывать помощь Украине.
«

"Будьте осторожны, предложение Зеленского — это грязная ловушка", — написал Филиппо.

Накануне Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.
Как отметил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, стремление Украины в НАТО — залог продолжения, а не окончания войны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияВладимир ЗеленскийРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФНАТО
 
 
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