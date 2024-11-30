https://ria.ru/20241130/frantsiya-1986618950.html

"Грязная ловушка": во Франции раскрыли жуткий план Зеленского

"Грязная ловушка": во Франции раскрыли жуткий план Зеленского - РИА Новости, 30.11.2024

"Грязная ловушка": во Франции раскрыли жуткий план Зеленского

Владимир Зеленский говорит о возможном отказе от территорий для того, чтобы втянуть НАТО в конфликт на Украине, заявил лидер французской партии "Патриоты"... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T12:36

2024-11-30T12:36

2024-11-30T16:54

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский говорит о возможном отказе от территорий для того, чтобы втянуть НАТО в конфликт на Украине, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Он говорит, что временно отказывается от определенных территорий, но просит, чтобы остальная часть Украины находилась "под защитой НАТО", он глобализирует конфликт и втягивает нас в третью мировую войну!" — предупредил политик.Он призвал не поддаваться на опасный план главы киевского режима и прекратить оказывать помощь Украине."Будьте осторожны, предложение Зеленского — это грязная ловушка", — написал Филиппо.Накануне Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.Как отметил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, стремление Украины в НАТО — залог продолжения, а не окончания войны.

https://ria.ru/20241130/kiev-1986606865.html

https://ria.ru/20241130/zelenskiy-1986610923.html

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