https://ria.ru/20241130/frantsiya-1986618950.html
"Грязная ловушка": во Франции раскрыли жуткий план Зеленского
"Грязная ловушка": во Франции раскрыли жуткий план Зеленского - РИА Новости, 30.11.2024
"Грязная ловушка": во Франции раскрыли жуткий план Зеленского
Владимир Зеленский говорит о возможном отказе от территорий для того, чтобы втянуть НАТО в конфликт на Украине, заявил лидер французской партии "Патриоты"... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T12:36
2024-11-30T12:36
2024-11-30T16:54
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский говорит о возможном отказе от территорий для того, чтобы втянуть НАТО в конфликт на Украине, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Он говорит, что временно отказывается от определенных территорий, но просит, чтобы остальная часть Украины находилась "под защитой НАТО", он глобализирует конфликт и втягивает нас в третью мировую войну!" — предупредил политик.Он призвал не поддаваться на опасный план главы киевского режима и прекратить оказывать помощь Украине."Будьте осторожны, предложение Зеленского — это грязная ловушка", — написал Филиппо.Накануне Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.Как отметил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, стремление Украины в НАТО — залог продолжения, а не окончания войны.
https://ria.ru/20241130/kiev-1986606865.html
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"Грязная ловушка": во Франции раскрыли жуткий план Зеленского
Филиппо: Зеленский говорит об отказе от территорий, чтобы втянуть НАТО в войну