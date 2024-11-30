Финляндия изучает выход из конвенции по минам из-за "российской угрозы"
Стубб: Финляндия изучает выход из конвенции по минам из-за якобы угрозы России
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Финляндия изучает возможности выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, заявил президент Александр Стубб, мотивируя это якобы существующими угрозами со стороны России.
"Отправной точкой является то, что нашей главной угрозой является Россия, и на эту угрозу нужно реагировать тем или иным образом. Мир сильно отличается от эпохи Оттавской конвенции. Сначала спокойно выясним, каковы наши возможности, затем — каков наш технологический потенциал, в-третьих, посмотрим, какой может быть ответ и как в этой общей картине должны быть модернизированы сухопутные войска", — сказал политик в утренней программе общественного вещателя Yle.
Стубб не исключил, что страна может и остаться в Оттавской конвенции. Сейчас специалисты анализируют, существует ли необходимость выйти из нее.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999-го. К конвенции присоединились 163 страны.
Одним из авторов гражданской инициативы по выходу Финляндии из этого соглашения стал депутат Европарламента Мика Аалтола. Граждане страны смогут поддержать петицию в День независимости Финляндии 6 декабря. Документ должен набрать 50 тысяч подписей, чтобы поступить в парламент.
Вопрос о выходе из конвенции поднимал и командующий силами обороны Финляндии Янне Яаккола. По его словам, ситуация с безопасностью "существенно изменилась". Его ведомство готовит доклад, в котором объяснит, нужны ли стране противопехотные мины.
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