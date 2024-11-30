https://ria.ru/20241130/finlyandiya-1986623340.html

Финляндия изучает выход из конвенции по минам из-за "российской угрозы"

Финляндия изучает выход из конвенции по минам из-за "российской угрозы" - РИА Новости, 30.11.2024

Финляндия изучает выход из конвенции по минам из-за "российской угрозы"

Финляндия изучает возможности выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, заявил президент Александр Стубб, мотивируя это якобы существующими... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T13:41

2024-11-30T13:41

2024-11-30T15:35

россия

финляндия

мика аалтола

европарламент

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Финляндия изучает возможности выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, заявил президент Александр Стубб, мотивируя это якобы существующими угрозами со стороны России."Отправной точкой является то, что нашей главной угрозой является Россия, и на эту угрозу нужно реагировать тем или иным образом. Мир сильно отличается от эпохи Оттавской конвенции. Сначала спокойно выясним, каковы наши возможности, затем — каков наш технологический потенциал, в-третьих, посмотрим, какой может быть ответ и как в этой общей картине должны быть модернизированы сухопутные войска", — сказал политик в утренней программе общественного вещателя Yle.Стубб не исключил, что страна может и остаться в Оттавской конвенции. Сейчас специалисты анализируют, существует ли необходимость выйти из нее.Одним из авторов гражданской инициативы по выходу Финляндии из этого соглашения стал депутат Европарламента Мика Аалтола. Граждане страны смогут поддержать петицию в День независимости Финляндии 6 декабря. Документ должен набрать 50 тысяч подписей, чтобы поступить в парламент.Вопрос о выходе из конвенции поднимал и командующий силами обороны Финляндии Янне Яаккола. По его словам, ситуация с безопасностью "существенно изменилась". Его ведомство готовит доклад, в котором объяснит, нужны ли стране противопехотные мины.Глава Пентагона Ллойд Остин 20 ноября 2024 года подтвердил, что США начали предоставлять Украине противопехотные мины, заявив, что это ответ на изменившуюся тактику российских войск, которые все чаще начинают атаки с использования пеших подразделений. Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию в 2005 году.Россия не раз подчеркивала, что никому не угрожает. При этом фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет деятельность и называет это "сдерживанием российской агрессии".В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от милитаризации континента.

https://ria.ru/20241130/finlyandiya-1986586837.html

https://ria.ru/20241129/finljandija-1986452753.html

https://ria.ru/20241128/granitsa-1986312117.html

россия

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, финляндия, мика аалтола, европарламент, в мире