https://ria.ru/20241130/festival-1986634577.html

В России пройдет фестиваль сербского кино

В России пройдет фестиваль сербского кино - РИА Новости, 30.11.2024

В России пройдет фестиваль сербского кино

Фестиваль сербского кино пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 6 по 8 декабря, организатором выступит "Роскино", сообщила министр культуры России Ольга... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T15:54

2024-11-30T15:54

2024-11-30T15:54

культура

москва

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милош бикович

роскино

новости культуры

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Фестиваль сербского кино пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 6 по 8 декабря, организатором выступит "Роскино", сообщила министр культуры России Ольга Любимова. "Роскино" проведет в декабре Фестиваль сербского кино в России", - написала министр в своем Telegram-канале. Фестиваль пройдет с 6 по 8 декабря в Санкт-Петербурге и 7-8 декабря в Москве. Бесплатные показы пройдут в московском кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" и в петербургской "Авроре", подчеркнула министр. Фильмом открытия станет триллер совместного производства Сербии и Боснии и Герцеговины "Изоляция" режиссера Марко Бацковича с Милошем Биковичем в главной роли. Также в программу вошли фестивальный хит "Хранители формулы", драмы "Воскресенье" и "На сегодня всё". Три картины, за исключением "Хранителей формулы", покажут в России впервые. "Уверена, Фестиваль станет хорошей площадкой для продолжения того конструктивного диалога, который мы с коллегами начали в рамках Российско-Сербского культурного форума и Фестиваля российского кино в Сербии", - заключила Любимова.

https://ria.ru/20241128/kino-1986344807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, санкт-петербург, россия, ольга любимова, милош бикович, роскино, новости культуры