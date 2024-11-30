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В России пройдет фестиваль сербского кино - РИА Новости, 30.11.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:54 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/festival-1986634577.html
В России пройдет фестиваль сербского кино
В России пройдет фестиваль сербского кино - РИА Новости, 30.11.2024
В России пройдет фестиваль сербского кино
Фестиваль сербского кино пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 6 по 8 декабря, организатором выступит "Роскино", сообщила министр культуры России Ольга... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T15:54
2024-11-30T15:54
культура
москва
санкт-петербург
россия
ольга любимова
милош бикович
роскино
новости культуры
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Фестиваль сербского кино пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 6 по 8 декабря, организатором выступит "Роскино", сообщила министр культуры России Ольга Любимова. "Роскино" проведет в декабре Фестиваль сербского кино в России", - написала министр в своем Telegram-канале. Фестиваль пройдет с 6 по 8 декабря в Санкт-Петербурге и 7-8 декабря в Москве. Бесплатные показы пройдут в московском кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" и в петербургской "Авроре", подчеркнула министр. Фильмом открытия станет триллер совместного производства Сербии и Боснии и Герцеговины "Изоляция" режиссера Марко Бацковича с Милошем Биковичем в главной роли. Также в программу вошли фестивальный хит "Хранители формулы", драмы "Воскресенье" и "На сегодня всё". Три картины, за исключением "Хранителей формулы", покажут в России впервые. "Уверена, Фестиваль станет хорошей площадкой для продолжения того конструктивного диалога, который мы с коллегами начали в рамках Российско-Сербского культурного форума и Фестиваля российского кино в Сербии", - заключила Любимова.
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москва, санкт-петербург, россия, ольга любимова, милош бикович, роскино, новости культуры
Культура, Москва, Санкт-Петербург, Россия, Ольга Любимова, Милош Бикович, Роскино, Новости культуры
В России пройдет фестиваль сербского кино

Любимова: фестиваль сербского кино пройдет в Москве и Петербурге 6-8 декабря

© РИА Новости / Илья ПиталевЗрители в кинотеатре
Зрители в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Зрители в кинотеатре. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Фестиваль сербского кино пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 6 по 8 декабря, организатором выступит "Роскино", сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
«
"Роскино" проведет в декабре Фестиваль сербского кино в России", - написала министр в своем Telegram-канале.
Фестиваль пройдет с 6 по 8 декабря в Санкт-Петербурге и 7-8 декабря в Москве. Бесплатные показы пройдут в московском кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" и в петербургской "Авроре", подчеркнула министр.
Фильмом открытия станет триллер совместного производства Сербии и Боснии и Герцеговины "Изоляция" режиссера Марко Бацковича с Милошем Биковичем в главной роли. Также в программу вошли фестивальный хит "Хранители формулы", драмы "Воскресенье" и "На сегодня всё". Три картины, за исключением "Хранителей формулы", покажут в России впервые.
"Уверена, Фестиваль станет хорошей площадкой для продолжения того конструктивного диалога, который мы с коллегами начали в рамках Российско-Сербского культурного форума и Фестиваля российского кино в Сербии", - заключила Любимова.
Министр культуры Сербии Никола Селакович и министр культуры РФ Ольга Любимова во время пленарного заседания в Русском доме в Белграде - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Министр культуры Сербии обсудил с Любимовой российско-сербское кино
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КультураМоскваСанкт-ПетербургРоссияОльга ЛюбимоваМилош БиковичРоскиноНовости культуры
 
 
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