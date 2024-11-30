https://ria.ru/20241130/dnepr-1986617518.html

Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 30.11.2024

Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

ВСУ потеряли за сутки до 70 военнослужащих, бронемашину и станцию РЭБ в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T12:11

2024-11-30T12:11

2024-11-30T12:15

специальная военная операция на украине

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запорожская область

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 70 военнослужащих, бронемашину и станцию РЭБ в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Молодежное и Никольское Херсонской области."Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20241130/minoborony-1986617027.html

россия

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