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Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 30.11.2024
Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
ВСУ потеряли за сутки до 70 военнослужащих, бронемашину и станцию РЭБ в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T12:11
2024-11-30T12:11
2024-11-30T12:15
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 70 военнослужащих, бронемашину и станцию РЭБ в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Молодежное и Никольское Херсонской области."Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20241130/minoborony-1986617027.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях