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Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 30.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:11 30.11.2024 (обновлено: 12:15 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/dnepr-1986617518.html
Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 30.11.2024
Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
ВСУ потеряли за сутки до 70 военнослужащих, бронемашину и станцию РЭБ в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T12:11
2024-11-30T12:15
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 70 военнослужащих, бронемашину и станцию РЭБ в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Молодежное и Никольское Херсонской области."Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20241130/minoborony-1986617027.html
россия
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россия, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО
Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 70 военнослужащих, бронемашину и станцию РЭБ в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Молодежное и Никольское Херсонской области.
"Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьХерсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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