https://ria.ru/20241130/deti-1986655289.html

Путин подписал закон о запрете продажи детям опасных газосодержащих товаров

Путин подписал закон о запрете продажи детям опасных газосодержащих товаров - РИА Новости, 30.11.2024

Путин подписал закон о запрете продажи детям опасных газосодержащих товаров

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать несовершеннолетним потенциально опасные газосодержащие товары бытового назначения,... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T19:39

2024-11-30T19:39

2024-11-30T19:43

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать несовершеннолетним потенциально опасные газосодержащие товары бытового назначения, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Как отмечается в законе, перечень соответствующих товаров и порядок его формирования будет установлен кабмином. Законом также предлагается запретить распространять среди несовершеннолетних информацию, способную вызвать у детей желание употребить сжиженные углеводородные газы. Устанавливается, что охрана здоровья несовершеннолетних будет включать в себя также профилактику и запрещение потребления путем вдыхания сжиженных углеводородных газов, содержащихся в потенциально опасных газосодержащих товарах бытового назначения или их паров.

https://ria.ru/20241130/putin-1986655114.html

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общество, россия, владимир путин