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Путин подписал закон о запрете продажи детям опасных газосодержащих товаров - РИА Новости, 30.11.2024
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19:39 30.11.2024 (обновлено: 19:43 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/deti-1986655289.html
Путин подписал закон о запрете продажи детям опасных газосодержащих товаров
Путин подписал закон о запрете продажи детям опасных газосодержащих товаров - РИА Новости, 30.11.2024
Путин подписал закон о запрете продажи детям опасных газосодержащих товаров
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать несовершеннолетним потенциально опасные газосодержащие товары бытового назначения,... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T19:39
2024-11-30T19:43
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать несовершеннолетним потенциально опасные газосодержащие товары бытового назначения, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Как отмечается в законе, перечень соответствующих товаров и порядок его формирования будет установлен кабмином. Законом также предлагается запретить распространять среди несовершеннолетних информацию, способную вызвать у детей желание употребить сжиженные углеводородные газы. Устанавливается, что охрана здоровья несовершеннолетних будет включать в себя также профилактику и запрещение потребления путем вдыхания сжиженных углеводородных газов, содержащихся в потенциально опасных газосодержащих товарах бытового назначения или их паров.
https://ria.ru/20241130/putin-1986655114.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о запрете продажи детям опасных газосодержащих товаров

Путин запретил продажу несовершеннолетним опасных газосодержащих товаров

© Fotolia / katya_naumovaРебенок
Ребенок - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© Fotolia / katya_naumova
Ребенок . Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать несовершеннолетним потенциально опасные газосодержащие товары бытового назначения, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Как отмечается в законе, перечень соответствующих товаров и порядок его формирования будет установлен кабмином.
Законом также предлагается запретить распространять среди несовершеннолетних информацию, способную вызвать у детей желание употребить сжиженные углеводородные газы.
Устанавливается, что охрана здоровья несовершеннолетних будет включать в себя также профилактику и запрещение потребления путем вдыхания сжиженных углеводородных газов, содержащихся в потенциально опасных газосодержащих товарах бытового назначения или их паров.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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