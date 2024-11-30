В Бухаресте прошел марш солидарности с палестинским народом
Марш солидарности с палестинским народом прошел по центральным улицам Бухареста
© AP Photo / Andreea AlexandruПротест в Бухаресте
© AP Photo / Andreea Alexandru
Протест в Бухаресте. Архивное фото
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БУХАРЕСТ, 30 ноя – РИА Новости. Марш солидарности с палестинским народом прошел по центральным улицам столицы Румынии в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько сотен человек собралось у Национального театра в Бухаресте, колонна проследовала по нескольким центральным улицам города в сопровождении полиции и спецназа. Акция, в которой участвовали в основном студенты, прошла мирно.
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Митингующие скандировали лозунги о мире, справедливости и защите прав человека, неся флаги Палестины и плакаты с призывами к немедленному прекращению конфликта в секторе Газа.
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"Акция организована в поддержку Международного дня солидарности с палестинским народом, отмечаемого 29 ноября, а также в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа", - сказал РИА Новости один из участников шествия.
Собеседник добавил, что протест также направлен на привлечение внимания к правам палестинцев, чьи земли, по мнению организаторов акции, находятся под оккупацией, и к необходимости международного давления на Израиль.
Колонна завершила своё шествие на площади "Виктории", где прошел митинг.
Протестующие осудили продолжающееся насилие, назвав происходящее в Газе "геноцидом". Участники также потребовали прекратить поддержку Израиля со стороны Бухареста. Марш состоялся в день тишины в Румынии, предшествующий парламентским выборам, которые пройдут в воскресенье.