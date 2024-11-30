https://ria.ru/20241130/buharest-1986664975.html

В Бухаресте прошел марш солидарности с палестинским народом

В Бухаресте прошел марш солидарности с палестинским народом - РИА Новости, 30.11.2024

В Бухаресте прошел марш солидарности с палестинским народом

Марш солидарности с палестинским народом прошел по центральным улицам столицы Румынии в субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T21:38

2024-11-30T21:38

2024-11-30T21:38

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БУХАРЕСТ, 30 ноя – РИА Новости. Марш солидарности с палестинским народом прошел по центральным улицам столицы Румынии в субботу, передает корреспондент РИА Новости. Несколько сотен человек собралось у Национального театра в Бухаресте, колонна проследовала по нескольким центральным улицам города в сопровождении полиции и спецназа. Акция, в которой участвовали в основном студенты, прошла мирно. Митингующие скандировали лозунги о мире, справедливости и защите прав человека, неся флаги Палестины и плакаты с призывами к немедленному прекращению конфликта в секторе Газа. "Акция организована в поддержку Международного дня солидарности с палестинским народом, отмечаемого 29 ноября, а также в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа", - сказал РИА Новости один из участников шествия. Собеседник добавил, что протест также направлен на привлечение внимания к правам палестинцев, чьи земли, по мнению организаторов акции, находятся под оккупацией, и к необходимости международного давления на Израиль. Колонна завершила своё шествие на площади "Виктории", где прошел митинг. Протестующие осудили продолжающееся насилие, назвав происходящее в Газе "геноцидом". Участники также потребовали прекратить поддержку Израиля со стороны Бухареста. Марш состоялся в день тишины в Румынии, предшествующий парламентским выборам, которые пройдут в воскресенье.

https://ria.ru/20241005/aktsii-1976565504.html

https://ria.ru/20241124/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, бухарест, палестина