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В Бухаресте прошел марш солидарности с палестинским народом - РИА Новости, 30.11.2024
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21:38 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/buharest-1986664975.html
В Бухаресте прошел марш солидарности с палестинским народом
В Бухаресте прошел марш солидарности с палестинским народом - РИА Новости, 30.11.2024
В Бухаресте прошел марш солидарности с палестинским народом
Марш солидарности с палестинским народом прошел по центральным улицам столицы Румынии в субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T21:38
2024-11-30T21:38
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БУХАРЕСТ, 30 ноя – РИА Новости. Марш солидарности с палестинским народом прошел по центральным улицам столицы Румынии в субботу, передает корреспондент РИА Новости. Несколько сотен человек собралось у Национального театра в Бухаресте, колонна проследовала по нескольким центральным улицам города в сопровождении полиции и спецназа. Акция, в которой участвовали в основном студенты, прошла мирно. Митингующие скандировали лозунги о мире, справедливости и защите прав человека, неся флаги Палестины и плакаты с призывами к немедленному прекращению конфликта в секторе Газа. "Акция организована в поддержку Международного дня солидарности с палестинским народом, отмечаемого 29 ноября, а также в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа", - сказал РИА Новости один из участников шествия. Собеседник добавил, что протест также направлен на привлечение внимания к правам палестинцев, чьи земли, по мнению организаторов акции, находятся под оккупацией, и к необходимости международного давления на Израиль. Колонна завершила своё шествие на площади "Виктории", где прошел митинг. Протестующие осудили продолжающееся насилие, назвав происходящее в Газе "геноцидом". Участники также потребовали прекратить поддержку Израиля со стороны Бухареста. Марш состоялся в день тишины в Румынии, предшествующий парламентским выборам, которые пройдут в воскресенье.
https://ria.ru/20241005/aktsii-1976565504.html
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в мире, израиль, бухарест, палестина
В мире, Израиль, Бухарест, Палестина
В Бухаресте прошел марш солидарности с палестинским народом

Марш солидарности с палестинским народом прошел по центральным улицам Бухареста

© AP Photo / Andreea AlexandruПротест в Бухаресте
Протест в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Протест в Бухаресте. Архивное фото
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БУХАРЕСТ, 30 ноя – РИА Новости. Марш солидарности с палестинским народом прошел по центральным улицам столицы Румынии в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько сотен человек собралось у Национального театра в Бухаресте, колонна проследовала по нескольким центральным улицам города в сопровождении полиции и спецназа. Акция, в которой участвовали в основном студенты, прошла мирно.
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Митингующие скандировали лозунги о мире, справедливости и защите прав человека, неся флаги Палестины и плакаты с призывами к немедленному прекращению конфликта в секторе Газа.
«
"Акция организована в поддержку Международного дня солидарности с палестинским народом, отмечаемого 29 ноября, а также в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа", - сказал РИА Новости один из участников шествия.
Собеседник добавил, что протест также направлен на привлечение внимания к правам палестинцев, чьи земли, по мнению организаторов акции, находятся под оккупацией, и к необходимости международного давления на Израиль.
Колонна завершила своё шествие на площади "Виктории", где прошел митинг.
Протестующие осудили продолжающееся насилие, назвав происходящее в Газе "геноцидом". Участники также потребовали прекратить поддержку Израиля со стороны Бухареста. Марш состоялся в день тишины в Румынии, предшествующий парламентским выборам, которые пройдут в воскресенье.
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