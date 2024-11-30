https://ria.ru/20241130/blinovskaya-1986656780.html

Долг Блиновской перед налоговой не погашен, сообщил ее юрист

Долг Блиновской перед налоговой не погашен, сообщил ее юрист - РИА Новости, 30.11.2024

Долг Блиновской перед налоговой не погашен, сообщил ее юрист

Долг признанной банкротом Елены Блиновской перед налоговой не погашен, сообщил РИА Новости ее юрист Иван Морозов. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T19:54

2024-11-30T19:54

2024-11-30T21:30

происшествия

москва

ярославская область

елена блиновская

сбербанк россии

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Долг признанной банкротом Елены Блиновской перед налоговой не погашен, сообщил РИА Новости ее юрист Иван Морозов. Ранее некоторые СМИ сообщили, что долг Блиновской исчез из базы данных. "Нет, долг не погашен. Он как был в ЕНС (единый налоговый счет - ред.), так и есть", - сказал юрист. Морозов добавил, что ИП Блиновской ликвидировано в связи с банкротством, а ЕНС физического лица посторонние посмотреть не могут. Суд 13 ноября по собственному заявлению Блиновской признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Размер ее неисполненных обязательств в опубликованном решении суда не называется. Ранее говорилось, что основным кредитором является Федеральная налоговая служба России. ФНС проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще почти на 227 миллионов. В итоге сумма претензий превысила 1,1 миллиарда рублей. Блиновская подала в суд, оспаривая решение налоговой инспекции и пытаясь снизить доначисленную сумму, но арбитражные суды трех инстанций ее претензии отклонили. Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что она погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. По его словам, на тот момент остаток основного долга превышал 587 миллионов рублей, а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) – около 1,2 миллиарда рублей. На заседании 13 ноября Морозов сообщил, что Блиновская пытается продать дом за 600-650 миллионов рублей и до конца декабря закрыть основной долг по налогам. Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы. Также банкротом могут признать ее мужа Алексея, соответствующее заявление с требованиями на сумму свыше 7,5 миллионов рублей поступило от Сбербанка в арбитражный суд Ярославской области. Уголовное дело уехавшего в зону СВО Блиновского, которого следствие считает пособником преступлений своей жены, выделено в отдельное производство и приостановлено.

https://ria.ru/20241128/blinovskaya-1986256006.html

https://ria.ru/20241122/blinovskaya-1985198071.html

https://ria.ru/20241129/blinovskaya-1986463265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, ярославская область, елена блиновская, сбербанк россии