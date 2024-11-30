https://ria.ru/20241130/avariya-1986650051.html

На западе Украины произошла авария в энергосистеме

На западе Украины произошла авария в энергосистеме - РИА Новости, 30.11.2024

На западе Украины произошла авария в энергосистеме

Авария произошла в энергосистеме города Вараш на западе Украины, где расположена Ровенская АЭС, заявил мэр города Александр Мензул. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T18:43

2024-11-30T18:43

2024-11-30T18:43

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Авария произошла в энергосистеме города Вараш на западе Украины, где расположена Ровенская АЭС, заявил мэр города Александр Мензул. Ровенская АЭС - одна из трех украинских АЭС. Две другие расположены в Хмельницкой и Николаевской областях. "Аварийная ситуация в энергосистеме. Возможны внеплановые отключения электроснабжения", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Мензула в социальной сети Facebook*. Как сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местные интернет-сообщества, горожане жалуются на отключения света и считают, что мог отключиться один из энергоблоков АЭС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20241117/aes-1984280989.html

украина

хмельницкий (город)

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в мире, украина, хмельницкий (город), николаевская область, ровенская аэс