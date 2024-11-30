https://ria.ru/20241130/avariya-1986650051.html
На западе Украины произошла авария в энергосистеме
На западе Украины произошла авария в энергосистеме - РИА Новости, 30.11.2024
На западе Украины произошла авария в энергосистеме
Авария произошла в энергосистеме города Вараш на западе Украины, где расположена Ровенская АЭС, заявил мэр города Александр Мензул. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T18:43
2024-11-30T18:43
2024-11-30T18:43
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Авария произошла в энергосистеме города Вараш на западе Украины, где расположена Ровенская АЭС, заявил мэр города Александр Мензул. Ровенская АЭС - одна из трех украинских АЭС. Две другие расположены в Хмельницкой и Николаевской областях. "Аварийная ситуация в энергосистеме. Возможны внеплановые отключения электроснабжения", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Мензула в социальной сети Facebook*. Как сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местные интернет-сообщества, горожане жалуются на отключения света и считают, что мог отключиться один из энергоблоков АЭС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, украина, хмельницкий (город), николаевская область, ровенская аэс
В мире, Украина, Хмельницкий (город), Николаевская область, Ровенская АЭС
На западе Украины произошла авария в энергосистеме
На Украине, где расположена Ровенская АЭС, произошла авария в энергосистеме