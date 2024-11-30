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На западе Украины произошла авария в энергосистеме - РИА Новости, 30.11.2024
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18:43 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/avariya-1986650051.html
На западе Украины произошла авария в энергосистеме
На западе Украины произошла авария в энергосистеме - РИА Новости, 30.11.2024
На западе Украины произошла авария в энергосистеме
Авария произошла в энергосистеме города Вараш на западе Украины, где расположена Ровенская АЭС, заявил мэр города Александр Мензул. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T18:43
2024-11-30T18:43
в мире
украина
хмельницкий (город)
николаевская область
ровенская аэс
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Авария произошла в энергосистеме города Вараш на западе Украины, где расположена Ровенская АЭС, заявил мэр города Александр Мензул. Ровенская АЭС - одна из трех украинских АЭС. Две другие расположены в Хмельницкой и Николаевской областях. "Аварийная ситуация в энергосистеме. Возможны внеплановые отключения электроснабжения", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Мензула в социальной сети Facebook*. Как сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местные интернет-сообщества, горожане жалуются на отключения света и считают, что мог отключиться один из энергоблоков АЭС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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украина
хмельницкий (город)
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в мире, украина, хмельницкий (город), николаевская область, ровенская аэс
В мире, Украина, Хмельницкий (город), Николаевская область, Ровенская АЭС
На западе Украины произошла авария в энергосистеме

На Украине, где расположена Ровенская АЭС, произошла авария в энергосистеме

CC BY-SA 4.0 / Igor Golovach / Нічний вид на Рівненську АЕСРовенская атомная электростанция
Ровенская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
CC BY-SA 4.0 / Igor Golovach / Нічний вид на Рівненську АЕС
Ровенская атомная электростанция. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Авария произошла в энергосистеме города Вараш на западе Украины, где расположена Ровенская АЭС, заявил мэр города Александр Мензул.
Ровенская АЭС - одна из трех украинских АЭС. Две другие расположены в Хмельницкой и Николаевской областях.
"Аварийная ситуация в энергосистеме. Возможны внеплановые отключения электроснабжения", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Мензула в социальной сети Facebook*.
Как сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местные интернет-сообщества, горожане жалуются на отключения света и считают, что мог отключиться один из энергоблоков АЭС.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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В миреУкраинаХмельницкий (город)Николаевская областьРовенская АЭС
 
 
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