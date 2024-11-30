https://ria.ru/20241130/armiya-1986620207.html

Сирийская армия продолжает наносить удары по позициям террористов

Сирийская армия продолжает наносить удары по позициям террористов - РИА Новости, 30.11.2024

Сирийская армия продолжает наносить удары по позициям террористов

Вооруженные силы Сирии продолжают наносить удары по позициям террористов и ожидают прибытия подкреплений, говорится в заявлении командования ВС Сирийской... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T12:54

2024-11-30T12:54

2024-11-30T13:11

обострение ситуации в сирии — 2024

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КАИР, 30 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы Сирии продолжают наносить удары по позициям террористов и ожидают прибытия подкреплений, говорится в заявлении командования ВС Сирийской Арабской Республики."В свете большого потока террористов через северные границы и усиления их военно-технического обеспечения террористические группировки в последние часы вошли во многие районы города Алеппо", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20241130/aleppo-1986619724.html

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обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, сирия, алеппо