https://ria.ru/20241130/armiya-1986620207.html
Сирийская армия продолжает наносить удары по позициям террористов
Сирийская армия продолжает наносить удары по позициям террористов - РИА Новости, 30.11.2024
Сирийская армия продолжает наносить удары по позициям террористов
Вооруженные силы Сирии продолжают наносить удары по позициям террористов и ожидают прибытия подкреплений, говорится в заявлении командования ВС Сирийской... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T12:54
2024-11-30T12:54
2024-11-30T13:11
обострение ситуации в сирии — 2024
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КАИР, 30 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы Сирии продолжают наносить удары по позициям террористов и ожидают прибытия подкреплений, говорится в заявлении командования ВС Сирийской Арабской Республики."В свете большого потока террористов через северные границы и усиления их военно-технического обеспечения террористические группировки в последние часы вошли во многие районы города Алеппо", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20241130/aleppo-1986619724.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, сирия, алеппо
Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире, Сирия, Алеппо
Сирийская армия продолжает наносить удары по позициям террористов
Вооруженные силы Сирии продолжают наносить удары по позициям террористов