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Главу соццентра на Алтае, где погибли постояльцы, заключили под стражу - РИА Новости, 30.11.2024
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07:55 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/altayskiy_kray-1986600044.html
Главу соццентра на Алтае, где погибли постояльцы, заключили под стражу
Главу соццентра на Алтае, где погибли постояльцы, заключили под стражу - РИА Новости, 30.11.2024
Главу соццентра на Алтае, где погибли постояльцы, заключили под стражу
Руководителя соццентра, в котором скончались 3 постояльца, заключили под стражу на 2 месяца в Алтайском крае, сообщили журналистам в региональном следственном... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T07:55
2024-11-30T07:55
алтайский край
происшествия
россия
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БАРНАУЛ, 30 ноя – РИА Новости. Руководителя соццентра, в котором скончались 3 постояльца, заключили под стражу на 2 месяца в Алтайском крае, сообщили журналистам в региональном следственном комитете. "Сегодня, 30 ноября 2024 года, по ходатайству следователя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю судом в отношении председателя правления Алтайской региональной общественной организации адаптации бывших осужденных, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - говорится в сообщении. Ранее в частной социальной организации с признаками отравления было обнаружено тело постояльца. Еще несколько человек с признаками отравления были госпитализированы в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались. По данным минздрава, госпитализированы 25 человек. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Как сообщала журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре.
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алтайский край, происшествия, россия
Алтайский край, Происшествия, Россия
Главу соццентра на Алтае, где погибли постояльцы, заключили под стражу

Главу соццентра на Алтае, где скончались три постояльца, заключили под стражу

© СУ СК РФ по Алтайскому краю/ВКонтактеСотрудник СК РФ в социальном центре в Алтайском крае, где погибли от отравления 3 человека
Сотрудник СК РФ в социальном центре в Алтайском крае, где погибли от отравления 3 человека - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© СУ СК РФ по Алтайскому краю/ВКонтакте
Сотрудник СК РФ в социальном центре в Алтайском крае, где погибли от отравления 3 человека. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 30 ноя – РИА Новости. Руководителя соццентра, в котором скончались 3 постояльца, заключили под стражу на 2 месяца в Алтайском крае, сообщили журналистам в региональном следственном комитете.
"Сегодня, 30 ноября 2024 года, по ходатайству следователя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю судом в отношении председателя правления Алтайской региональной общественной организации адаптации бывших осужденных, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - говорится в сообщении.
Сотрудник СК РФ в социальном центре в Алтайском крае, где погибли от отравления 3 человека - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Работу алтайского соццентра, в котором погибли постояльцы, пристановили
29 ноября, 14:55
Ранее в частной социальной организации с признаками отравления было обнаружено тело постояльца. Еще несколько человек с признаками отравления были госпитализированы в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались. По данным минздрава, госпитализированы 25 человек. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Как сообщала журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре.
 
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