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Число погибших после отравления в соццентре на Алтае выросло до пяти - РИА Новости, 30.11.2024
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11:13 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/altay-1986612176.html
Число погибших после отравления в соццентре на Алтае выросло до пяти
Число погибших после отравления в соццентре на Алтае выросло до пяти - РИА Новости, 30.11.2024
Число погибших после отравления в соццентре на Алтае выросло до пяти
Пять человек скончались в соццентре в Алтайском крае за последнее время, предварительная причина - отравление, сообщили в объединённой пресс-службе судов. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T11:13
2024-11-30T11:13
происшествия
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БАРНАУЛ, 30 ноя – РИА Новости. Пять человек скончались в соццентре в Алтайском крае за последнее время, предварительная причина - отравление, сообщили в объединённой пресс-службе судов. "По версии следствия в результате оказания данных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, скончалось пять человек, предварительной причиной смерти которых явилось отравление, кроме того, не менее 15 человек с признаками отравления помещены в медицинские учреждения г. Барнаула Алтайского края для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось о трёх погибших и 26 госпитализированных. "В медицинских учреждениях никто из госпитализированных постояльцев не скончался, все получают надлежащую медицинскую помощь. В настоящее время следствие расширило период гибели постояльцев , которые скончались за последнее время в социальном учреждении при относительно схожих обстоятельствах", - рассказали журналистам в краевом следственном комитете. Ранее сообщалось, что в частной социальной организации с признаками отравления было обнаружено тело постояльца. Еще несколько человек с признаками отравления были госпитализированы в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались. По данным минздрава, госпитализированы 26 человек. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), главу учреждения заключили под стражу на 2 месяца. Как сообщала журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре.
https://ria.ru/20241130/altayskiy_kray-1986600044.html
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происшествия, алтайский край, россия
Происшествия, Алтайский край, Россия
Число погибших после отравления в соццентре на Алтае выросло до пяти

Число погибших после отравления в соццентре в Алтайском крае выросло до пяти

© СУ СК РФ по Алтайскому краю/ВКонтактеСотрудник СК РФ в социальном центре в Алтайском крае
Сотрудник СК РФ в социальном центре в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© СУ СК РФ по Алтайскому краю/ВКонтакте
Сотрудник СК РФ в социальном центре в Алтайском крае
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БАРНАУЛ, 30 ноя – РИА Новости. Пять человек скончались в соццентре в Алтайском крае за последнее время, предварительная причина - отравление, сообщили в объединённой пресс-службе судов.
"По версии следствия в результате оказания данных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, скончалось пять человек, предварительной причиной смерти которых явилось отравление, кроме того, не менее 15 человек с признаками отравления помещены в медицинские учреждения г. Барнаула Алтайского края для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Сотрудник СК РФ в социальном центре в Алтайском крае, где погибли от отравления 3 человека - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Главу соццентра на Алтае, где погибли постояльцы, заключили под стражу
Вчера, 07:55
Ранее сообщалось о трёх погибших и 26 госпитализированных.
"В медицинских учреждениях никто из госпитализированных постояльцев не скончался, все получают надлежащую медицинскую помощь. В настоящее время следствие расширило период гибели постояльцев , которые скончались за последнее время в социальном учреждении при относительно схожих обстоятельствах", - рассказали журналистам в краевом следственном комитете.
Ранее сообщалось, что в частной социальной организации с признаками отравления было обнаружено тело постояльца. Еще несколько человек с признаками отравления были госпитализированы в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались. По данным минздрава, госпитализированы 26 человек. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), главу учреждения заключили под стражу на 2 месяца. Как сообщала журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре.
Сотрудник СК России в социальном центре в Алтайском крае, где погибли от отравления три человека - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Директора соццентра на Алтае госпитализировали с признаками отравления
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