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Украинский депутат назвал заграничную поездку Ермака крайне неудачной - РИА Новости, 29.11.2024
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22:51 29.11.2024 (обновлено: 22:53 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/zelenskiy-1986581145.html
Украинский депутат назвал заграничную поездку Ермака крайне неудачной
Украинский депутат назвал заграничную поездку Ермака крайне неудачной - РИА Новости, 29.11.2024
Украинский депутат назвал заграничную поездку Ермака крайне неудачной
Депутат украинского парламента Александр Дубинский, ссылаясь на свои источники, заявил, что во время заграничной поездки с главой офиса Владимира Зеленского... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T22:51
2024-11-29T22:53
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Депутат украинского парламента Александр Дубинский, ссылаясь на свои источники, заявил, что во время заграничной поездки с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком отказались встретиться будущий вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "По данным источников, поездка Ермака прошла крайне неудачно. Разговаривать не захотел никто. В США был запрос на встречу с Вэнсом - отказ. По дороге назад через Париж - запрос на встречу с Макроном - отказ. Запрос на встречу с Урсулой - отказ", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Как сообщало 27 ноября издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники, Киев опасается контактировать по "мирному плану" для Украины с новой командой в США до инаугурации Дональда Трампа, чтобы не ухудшить отношения с Белым домом. В ноябре Зеленский пожаловался на угрозу поражения Украины в конфликте в том случае, если Трамп не окажет помощи, напомнив о большом влиянии избранного президента США. При этом Зеленский неоднократно критиковал Трампа, заявляя, что именно республиканец может договориться с Россией, не считаясь с мнением Киева. В ноябре газета Welt сообщала, что Зеленский пытается добиться встречи с избранным президентом США, однако еще в июне он заявлял, что Трамп станет "президентом-лузером", если захочет завершить конфликт на Украине за счет территориальных уступок. Кроме того, в интервью украинскому телеканалу "Общественное" Зеленский заявил, что в разговоре с ним и Трампом риторика "садись и слушай" не работает.
https://ria.ru/20241121/sammit-1984924656.html
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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, еврокомиссия, welt, выборы президента сша — 2024, андрей ермак
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Дубинский, Еврокомиссия, Welt, Выборы президента США — 2024, Андрей Ермак
Украинский депутат назвал заграничную поездку Ермака крайне неудачной

Дубинский: Вэнс, Макрон и фон дер Ляйен отказались встретиться с Ермаком

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Депутат украинского парламента Александр Дубинский, ссылаясь на свои источники, заявил, что во время заграничной поездки с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком отказались встретиться будущий вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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"По данным источников, поездка Ермака прошла крайне неудачно. Разговаривать не захотел никто. В США был запрос на встречу с Вэнсом - отказ. По дороге назад через Париж - запрос на встречу с Макроном - отказ. Запрос на встречу с Урсулой - отказ", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
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Как сообщало 27 ноября издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники, Киев опасается контактировать по "мирному плану" для Украины с новой командой в США до инаугурации Дональда Трампа, чтобы не ухудшить отношения с Белым домом.
В ноябре Зеленский пожаловался на угрозу поражения Украины в конфликте в том случае, если Трамп не окажет помощи, напомнив о большом влиянии избранного президента США. При этом Зеленский неоднократно критиковал Трампа, заявляя, что именно республиканец может договориться с Россией, не считаясь с мнением Киева. В ноябре газета Welt сообщала, что Зеленский пытается добиться встречи с избранным президентом США, однако еще в июне он заявлял, что Трамп станет "президентом-лузером", если захочет завершить конфликт на Украине за счет территориальных уступок. Кроме того, в интервью украинскому телеканалу "Общественное" Зеленский заявил, что в разговоре с ним и Трампом риторика "садись и слушай" не работает.
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В миреСШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампАлександр ДубинскийЕврокомиссияWeltВыборы президента США — 2024Андрей Ермак
 
 
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