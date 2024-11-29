https://ria.ru/20241129/zelenskiy-1986581145.html

Украинский депутат назвал заграничную поездку Ермака крайне неудачной

Украинский депутат назвал заграничную поездку Ермака крайне неудачной - РИА Новости, 29.11.2024

Украинский депутат назвал заграничную поездку Ермака крайне неудачной

Депутат украинского парламента Александр Дубинский, ссылаясь на свои источники, заявил, что во время заграничной поездки с главой офиса Владимира Зеленского... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T22:51

2024-11-29T22:51

2024-11-29T22:53

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Депутат украинского парламента Александр Дубинский, ссылаясь на свои источники, заявил, что во время заграничной поездки с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком отказались встретиться будущий вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "По данным источников, поездка Ермака прошла крайне неудачно. Разговаривать не захотел никто. В США был запрос на встречу с Вэнсом - отказ. По дороге назад через Париж - запрос на встречу с Макроном - отказ. Запрос на встречу с Урсулой - отказ", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Как сообщало 27 ноября издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники, Киев опасается контактировать по "мирному плану" для Украины с новой командой в США до инаугурации Дональда Трампа, чтобы не ухудшить отношения с Белым домом. В ноябре Зеленский пожаловался на угрозу поражения Украины в конфликте в том случае, если Трамп не окажет помощи, напомнив о большом влиянии избранного президента США. При этом Зеленский неоднократно критиковал Трампа, заявляя, что именно республиканец может договориться с Россией, не считаясь с мнением Киева. В ноябре газета Welt сообщала, что Зеленский пытается добиться встречи с избранным президентом США, однако еще в июне он заявлял, что Трамп станет "президентом-лузером", если захочет завершить конфликт на Украине за счет территориальных уступок. Кроме того, в интервью украинскому телеканалу "Общественное" Зеленский заявил, что в разговоре с ним и Трампом риторика "садись и слушай" не работает.

https://ria.ru/20241121/sammit-1984924656.html

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Наталья Макарова

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