https://ria.ru/20241129/zelenskaya-1986421579.html

Во Франции жене Зеленского задали неприятный вопрос

Во Франции жене Зеленского задали неприятный вопрос - РИА Новости, 29.11.2024

Во Франции жене Зеленского задали неприятный вопрос

Читатели французского издания Figaro отреагировали на интервью Елены Зеленской итальянской газете La Repubblica, в котором она заявила, что украинский конфликт... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T13:14

2024-11-29T13:14

2024-11-29T13:14

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Читатели французского издания Figaro отреагировали на интервью Елены Зеленской итальянской газете La Repubblica, в котором она заявила, что украинский конфликт "закалил ее мужа"."А что с украденными деньгами, вы планируете их возвращать???" — поинтересовался Jean-paul B."Может, у Зеленского и болит спина, но вот молодежь страны гибнет или теряет руки и ноги, остаются калеками на всю жизнь… Так что поскромнее, мадам! Очень недостойное интервью", — написал Basque Bondissant."Госпожа Зеленская "находится с визитом", пока украинцы гибнут на передовой!" — возмутилась Cruella.""Миллиардерами не становятся случайно"!", — пошутил En Vacances."У вас тут неправильный перевод. На самом деле это читается так: "тысяча дней конфликта обогатили моего мужа"", — сыронизировал один из читателей.""По имеющимся у нас сведениям, лишь очень немногие украинцы покидают страну" (с) Елена Зеленская. Согласно данным из открытых источников, 8 миллионов бежали в Европу", — указал Tiesse di hoye.В ноябре депутат Верховной Рады Артем Дмитрук рассказывал, что Владимир Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10—15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

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в мире, украина, франция, одесская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, служба безопасности украины