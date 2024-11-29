Рейтинг@Mail.ru
Во Франции жене Зеленского задали неприятный вопрос - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/zelenskaya-1986421579.html
Во Франции жене Зеленского задали неприятный вопрос
Во Франции жене Зеленского задали неприятный вопрос - РИА Новости, 29.11.2024
Во Франции жене Зеленского задали неприятный вопрос
Читатели французского издания Figaro отреагировали на интервью Елены Зеленской итальянской газете La Repubblica, в котором она заявила, что украинский конфликт... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T13:14
2024-11-29T13:14
в мире
украина
франция
одесская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974681792_0:72:2889:1697_1920x0_80_0_0_56f36465460ddaaafd3a9f27cf5708ad.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Читатели французского издания Figaro отреагировали на интервью Елены Зеленской итальянской газете La Repubblica, в котором она заявила, что украинский конфликт "закалил ее мужа"."А что с украденными деньгами, вы планируете их возвращать???" — поинтересовался Jean-paul B."Может, у Зеленского и болит спина, но вот молодежь страны гибнет или теряет руки и ноги, остаются калеками на всю жизнь… Так что поскромнее, мадам! Очень недостойное интервью", — написал Basque Bondissant."Госпожа Зеленская "находится с визитом", пока украинцы гибнут на передовой!" — возмутилась Cruella.""Миллиардерами не становятся случайно"!", — пошутил En Vacances."У вас тут неправильный перевод. На самом деле это читается так: "тысяча дней конфликта обогатили моего мужа"", — сыронизировал один из читателей.""По имеющимся у нас сведениям, лишь очень немногие украинцы покидают страну" (с) Елена Зеленская. Согласно данным из открытых источников, 8 миллионов бежали в Европу", — указал Tiesse di hoye.В ноябре депутат Верховной Рады Артем Дмитрук рассказывал, что Владимир Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10—15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241129/ac-1986403963.html
https://ria.ru/20241129/proval-1986394447.html
украина
франция
одесская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974681792_39:0:2768:2047_1920x0_80_0_0_6cf614878511808afaf08d3f207f80ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, одесская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Франция, Одесская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины

Во Франции жене Зеленского задали неприятный вопрос

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЕлена Зеленская на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Елена Зеленская на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Елена Зеленская на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Читатели французского издания Figaro отреагировали на интервью Елены Зеленской итальянской газете La Repubblica, в котором она заявила, что украинский конфликт "закалил ее мужа".
«
"А что с украденными деньгами, вы планируете их возвращать???" — поинтересовался Jean-paul B.
Фрагменты ракет Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
В США сообщили Украине плохие новости о западных ракетах
Вчера, 12:14
"Может, у Зеленского и болит спина, но вот молодежь страны гибнет или теряет руки и ноги, остаются калеками на всю жизнь… Так что поскромнее, мадам! Очень недостойное интервью", — написал Basque Bondissant.
«
"Госпожа Зеленская "находится с визитом", пока украинцы гибнут на передовой!" — возмутилась Cruella.
""Миллиардерами не становятся случайно"!", — пошутил En Vacances.
"У вас тут неправильный перевод. На самом деле это читается так: "тысяча дней конфликта обогатили моего мужа"", — сыронизировал один из читателей.
«
""По имеющимся у нас сведениям, лишь очень немногие украинцы покидают страну" (с) Елена Зеленская. Согласно данным из открытых источников, 8 миллионов бежали в Европу", — указал Tiesse di hoye.
В ноябре депутат Верховной Рады Артем Дмитрук рассказывал, что Владимир Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10—15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
"Это невероятно". На Западе заявили о провале США из-за "Орешника"
Вчера, 11:33
 
В миреУкраинаФранцияОдесская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала