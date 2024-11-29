Во Франции жене Зеленского задали неприятный вопрос
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЕлена Зеленская на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Елена Зеленская на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Читатели французского издания Figaro отреагировали на интервью Елены Зеленской итальянской газете La Repubblica, в котором она заявила, что украинский конфликт "закалил ее мужа".
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"А что с украденными деньгами, вы планируете их возвращать???" — поинтересовался Jean-paul B.
"Может, у Зеленского и болит спина, но вот молодежь страны гибнет или теряет руки и ноги, остаются калеками на всю жизнь… Так что поскромнее, мадам! Очень недостойное интервью", — написал Basque Bondissant.
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"Госпожа Зеленская "находится с визитом", пока украинцы гибнут на передовой!" — возмутилась Cruella.
""Миллиардерами не становятся случайно"!", — пошутил En Vacances.
"У вас тут неправильный перевод. На самом деле это читается так: "тысяча дней конфликта обогатили моего мужа"", — сыронизировал один из читателей.
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""По имеющимся у нас сведениям, лишь очень немногие украинцы покидают страну" (с) Елена Зеленская. Согласно данным из открытых источников, 8 миллионов бежали в Европу", — указал Tiesse di hoye.
В ноябре депутат Верховной Рады Артем Дмитрук рассказывал, что Владимир Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10—15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
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