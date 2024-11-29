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Предновогодняя афиша: лучшие концерты Зала Зарядье в декабре

Предновогодняя афиша: лучшие концерты Зала Зарядье в декабре - РИА Новости, 29.11.2024

Предновогодняя афиша: лучшие концерты Зала Зарядье в декабре

Весь декабрь в Концертном зале "Зарядье" будет проходить III Московский зимний музыкальный фестиваль, который объединит события самых разных жанров и... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T16:11

2024-11-29T16:11

2024-11-29T16:11

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мариинский театр

борис березовский

хибла герзмава

владимир спиваков

нижний новгород

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Весь декабрь в Концертном зале "Зарядье" будет проходить III Московский зимний музыкальный фестиваль, который объединит события самых разных жанров и направлений. РИА Новости рассказывает о наиболее ярких и интересных концертах.Чайковский, Бетховен и БрамсЗимний фестиваль откроется 1 декабря вечером, на нем прозвучит музыка Чайковского. Пианист Борис Березовский в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра под руководством Ивана Рудина исполнит Второй фортепианный концерт. В отличие от хрестоматийного и невероятно популярного Первого концерта, это сочинение звучит реже. Написанный с виртуозным размахом, он был посвящен пианисту и основателю московской консерватории Николаю Рубинштейну. В этот же вечер прозвучит и Первая симфония Чайковского. Ее название "Зимние грезы", как и подзаголовки всех частей, были даны самим композитором. Доподлинно известно, что сочинял он эту музыку под впечатлением от русской природы и детских поездок по зимним дорогам. Недаром, название есть не только у всей симфонии, но и у каждой ее части.Эпохальное сочинение Бетховена прозвучит 17 декабря – оркестр Большого театра России и хор Государственной академической симфонической капеллы России под руководством Валерия Гергиева исполнит Девятую симфонию. Этот вечер посвящен 200-летию мировой премьеры, которая состоялась в Вене в 1824 году. В течение многих лет композитор мечтал о том, чтобы положить на музыку оду "К радости" Шиллера. Стихи, напечатанные в 1785 году, вызвали небывалый энтузиазм у публики. Первые наброски к произведению появлялись в записных книжках Бетховена задолго до премьеры, а после долгих размышлений он решил добавить в симфонию пятую часть, и более того – ввести туда хор, что было невероятно по тем временам. Премьера прошла с небывалым успехом. Овации были более продолжительными, чем по правилам этикета полагалось приветствовать императорскую семью. Закончились они только после вмешательства полиции.Через два дня, 19 декабря, в афише Зала Зарядье – музыка Брамса и Чайковского. Пианист Александр Романовский вместе с Национальным филармоническим оркестром России под управлением Владимира Спивакова исполнят Второй фортепианный концерт Брамса. Александр – выдающийся музыкант, в 15 лет он был удостоен звания почетного академика Королевской Болонской Филармонической Академии за исполнение сложнейших Гольдберг-вариаций Баха. Он выступает на многих престижных концертных площадках мира, с оркестром Владимира Спивакова его связывает тесное сотрудничество – в 2019 году вышла их совместная запись всех концертов Сергея Рахманинова. Во втором отделении концерта прозвучит Пятая симфония Чайковского.Оперные шедеврыСоздатели театра "Трикстер" Мария Игнатова и Вячеслав Литвинов объединили оперу с кукольным представлением. Их спектакль "Дидона и Эней" по партитуре Перселла можно будет видеть в Зале Зарядье 4 декабря. В центре сюжета – по-прежнему история о троянском герое Энее и карфагенской царице Дидоне. В этой постановки герои античного мифа предстают в виде кукол, а их судьбами управляют существа из космоса. Действие оперы перенесено на уменьшенную копию сцены традиционного барочного спектакля.На следующий день, 5 декабря, певец Дмитрий Корчак впервые представит программу, в которой исполнит избранные арии из русских опер. Прозвучат не только известнейшие арии из произведений Глинки, Чайковского и Бородина, но и редко звучащие опусы. Например, ария Дубровского из одноименной оперы Направника или песня певца из "Рафаэля" Аренского. Дмитрия Корчака называют одним из ведущих теноров своего поколения, он – признанный исполнитель итальянского бельканто и французского романтизма. В его репертуаре неизменно есть и произведения русского оперного репертуара. На сегодняшний день дискография певца насчитывает более 40 альбомов.Из Нижнего Новгорода на сцену Зала Зарядье привозят "Золушку" Россини. В начале декабря премьера состоится на сцене Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина, а 22 декабря концертное исполнение пройдет на московской сцене. Известно, что эту оперу композитор, работавший всегда очень быстро, написал за 24 дня. Премьера, как и в случае с "Севильским цирюльником", провалилась. Но последующие спектакли принесли успех. Сегодня "Золушка" – одна из самых популярных опер композитора. Россини, обладавший не только искрометным талантом, но и чувством юмора, превратил сказу в новеллу, убрав из сюжета всю фантастику. В его истории роль злой мачехи переходит отчиму Золушки, а во дворец на бал к принцу девушке помогает попасть "философ на службе у принца".Почти что в канун Нового года состоится концерт выдающихся певцов – Хиблы Герзмава и Владислава Сулимского, вместе с ними в этот вечер выступит Московский государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина. Хибла Герзмава – всемирно известная сопрано. Ее творческая жизнь связана с Музыкальным театром имени Станиславского и Немировича-Данченко, но на протяжении всей карьеры она активно выступает на разных мировых площадках. В репертуаре певицы самые разные произведения, не только классика, но и джаз, песни советских времен. Она также активно занимается педагогической деятельностью, представляя публике замечательных молодых исполнительниц.Солиста Мариинского театра, баса-баритона Владислава Сулимского также знает публика во всем мире. Особое место в его репертуаре занимают вердиевские партии и русская классика. Известны его исполнения в Вене "Песен и плясок" Мусоргского и роль Томского в "Пиковой даме" Чайковского в Штутгарте.И, наконец, 31 декабря в Зале Зарядье будут встречать с одной из лучших опер всех времен – "Свадьбой Фигаро" Моцарта. Этот вечер станет закрытием III Московского зимнего музыкального фестиваля "Зарядье". Это произведение сегодня входит в репертуар большинства театров мира. Пьеса Бомарше, на которой основано либретто, считалась в те годы провокационной и остро социальной: главный герой Фигаро, предприимчивый и сообразительный слуга, выставляет глупцом своего господина, графа Альмавиву. Но революционной для тех лет была и музыка оперы. Здесь впервые Моцарт сочинил долгие и сложные финалы, где развитие сюжета и характеров достигается музыкальными средствами. Здесь, вопреки традициям того времени, ни одна ария не была написана в угоду прихотям примадонны или солиста-мужчины. Вся партитура подчинена в первую очередь музыкальной драматургии.Современный балетНа сцене Зала Зарядье проходят и балетные спектакли. Это – еще одно направление в концертной афише. 13 декабря хип-хоп команда Banda I'll представит вечер "Фавн. Болеро. Жар-птица" на музыку Дебюсси, Равеля и Стравинского. Все три произведения в разное время были поставлены известными хореографами. Балет "Послеполуденный отдых фавна" в начале ХХ века представил Нижинский, "Жар-птицу" – Фокин. Музыка Равеля уже в 1961 году привлекла хореографа Мориса Бежара. Версия на сцене Зала Зарядье хореографа-постановщика Артемия Манукяна объединит академическую музыку и хип-хоп, в том числе такие его направления как фристайл и брейк-данс.Музыкальное путешествие для всей семьиИ, конечно же, декабрьская афиша не обходится без семейных представлений. 7 и 8 декабря можно будет увидеть "Волшебную одиссею", симфонический спектакль для всей семьи. По сюжету музыканты Московского государственного симфонического оркестра вместе с артистами театра "Странствующие куклы господина Пэжо" отправляются вместе со зрителями исследовать глубины океана и загадочные острова. Это удивительное путешествие откроет секреты создания классической музыки.

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культпоход, большой театр, мариинский театр, борис березовский, хибла герзмава, владимир спиваков, нижний новгород, зарядье